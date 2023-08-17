Дівчина померла після пластичної операції у Кривому Розі: стали відомі результати експертизи

У висновку патологоанатом наголошує, що він не отримав документів передопераційного обстеження, тому наполягає на необхідності проведення комісійної експертизи. Хірург, незважаючи на загибель пацієнтки, продовжує працювати у медзакладі.

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У Кривому Розі стали відомі результати судово-медичної експертизи 22-річної Аліна Мухіної, яка померла після пластичної операції, яку зробив хірург Яков Яковіді. Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

За даними СМЕ, у дівчини після оперативного втручання почалися гнійно-некротичні зміни післяопераційних ран на грудях, швидко прогресувала анемія і сталося збільшення усіх внутрішніх органів внаслідок септичного процесу. Морфологічних ознак важких ускладнень внаслідок гострого отруєння під час експертизи тіла не виявлено.

Журналісти зазначили, що у 2-й міській лікарні, де робили операцію, найбільш вирогідною причиною сметі пацієнтки називали інтоксикацію медикаментами. Мовляв, вона могла приймати їх на свій розсуд вдома.

У висновку патологоанатом наголошує, що він не отримав документів передопераційного обстеження, тому наполягає на необхідності проведення комісійної експертизи.

"Для усунення, на мою думку, виявлених протиріч з діагнозом та деякими медичними даними стаціонарного хворого, для встановлення причинних зв’язків між оперативним втручанням, лікуванням та смертю потерпілої, вбачаю необхідність проведення комісійної експертизи", – зауважив патологоанатом.

Він вважає сумнівними результати деяких лабораторних досліджень під час стаціонарного лікування Аліни Мухіної.

"Відсутність будь-якої флори при наявності виражених гнійно-некротичних змін ділянок післяопераційних ран та м’яких тканин із зон ендопротезування обох молочних залоз, рівень С-реактивного білка 0,72 мг/л, що при септичному ураженні коливається в межах до 300 мг/л, викликають сумнів, оскільки ці лабораторні показники не відповідають важкості клінічної картини та морфологічним, гістологічним змінам внутрішніх органів", — зазначає патологоанатом.

За словами гендиректорки лікарні Олени Климович, лікар-хірург Яков Яковіді продовжує працювати у медзакладі і оперувати пацієнтів.

22-річна Аліна Мухіна померла після операції зі збільшення грудей

Як повідомляють "Свої", пластичну операцію на грудях дівчині 13 червня провів лікар-хірург Яков Яковіді. За тиждень пацієнтка померла.

За словами матері дівчини, після виписки лікарню Аліна залишала на інвалідному візку, бо не могла самостійно пересуватися. Потім її знову поклали до лікарні, де, за словами жінки, хірург провів операцію на одній молочній залозі. Потім була третя операція — імпланти дістали, але 22 червня дівчина померла.

"Він вважав, що там є якісь виділення, але їй це не допомогло. Її кололи всім, чим можна. Наступного дня впав тиск, органи почали відмовляти. Буквально 5 хвилин і її забрали. Вже було пізно", – каже жінка.

Матір каже, донька нічим не хворіла і озвучує різні версії смерті: можлива інтоксикація, реакція через препарати чи бактерицидна паличка.

За словами родичів, вони заплатили Якову Яковіді три тисячі євро готівкою. У лікарні підкреслили, що це вартість виключно імплантів, саму операцію оплатила держава (НСЗУ).

Після смерті дівчини лікар-хірург не розповів рідним про перебіг хвороби, посилаючись на лікарську таємницю.

Що каже хірург

Хірург Яков Яковіді, якій проводив Аліні Мухіній операцію, вважає, що його провини в смерті дівчини немає. Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Лікар пояснив, що не може розповідати деталей через лікарську таємницю, крім того, триває слідство. Він зазначив, що не бачив результатів судово-медичної експертизи, вона ще триває.

"Я вважаю, що при наданні медичної допомоги я не допустив жодних порушень. Є питання лікарняної таємниці, є питання слідства. Зараз не коректно коментувати дану ситуацію до закінчення досудового слідства. Моя думка, що там немає моєї провини, але можливо, як слідство, для того йде", – прокоментував Яков Яковіді.

Він підтвердив, що працює у міській та приватній клініках — оперує поранених, проводить пластичні та загальнохірургічні операції. На сайті Яковіді йдеться, що він має досвід роботи хірургом понад 10 років і є членом асоціації пластичних хірургів України.

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