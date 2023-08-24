Від $12 до 14 тисяч за непридатність до служби в армії: у Дніпрі затримали групу осіб

У Нацполіції зазначили, що фігуранти забезпечували клієнтам непридатність до служби з подальшим зняттям з військового обліку. Тепер їм загрожує великий штраф або позбавлення волі.

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Правоохоронці затримали в Дніпрі групу осіб, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати за кордон. Вартість пакета документів про непридатність до служби варіювалася від 12 до 14 тис. доларів. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

У відомстві розповіли, що у схемі були задіяні посадові особи територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК) і цивільні. За певну винагороду фігуранти вирішували питання про визнання людини непридатною до служби у воєнний час із подальшим зняттям з військового обліку. Вартість таких послуг становила від 12 до 14 тис. доларів у різних ТЦК.

Правоохоронці одночасно затримали двох фігурантів під час одержання неправомірної вигоди, яку в подальшому планували передати посадовим особам двох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 000 до 93 500 гривень або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

У Дніпрі затримали групу осіб У Дніпрі затримали групу осіб У Дніпрі затримали групу осіб

Нагадаємо, 23 серпня в Нацполіції України заявили, що на Закарпатті судитимуть організаторів незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. За 10 тис. доларів з людини вони забезпечували своїм клієнтам потрібні результати військово-лікарської комісії та зняття з обліку.

Також адвокати розповіли про законність вручення повісток українцям на робочих місцях і про відповідальність громадян у разі відмови.