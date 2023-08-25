"Ніхто мене не шантажуватиме": Фейгін про припинення роботи з Арестовичем (відео)

Блогер заявив, що краще закінчити обговорювати припинення їхніх спільних ефірів, і нагадав, що будь-які фейки про нього не спрацюють, оскільки в нього все задокументовано.

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Російський юрист і блогер Марк Фейгін підтвердив припинення своєї співпраці з ексрадником Офісу президента України Олексієм Арестовичем, із яким вони від початку повномасштабної війни записували спільні ефіри. Він зазначив, що на його каналі ніхто не встановлюватиме свої правила. Відповідна заява з'явилася на його YouТube-каналі.

Фейгін підкреслив, що ефіри з Арестовичем — це вже "перегорнута сторінка".

"Усе, що ви бачили, якісь наклепи на мене, фейки тощо — звісно ж, брехня, і я вам скажу чому. У мене є листування. Ви з ким маєте справу? Із адвокатом! Із блискучим адвокатом. Попри те, що мене позбавили цього статусу", — додав Фейгін.

Нічого виразно не пояснивши, юрист заявив, що цю тему краще закрити, і нагадав, що його канал існував до й існуватиме після стримів із Арестовичем.

"Це канал Марка Фейгіна, на якому він встановлюватиме правила. Ніхто з гостей, як довго б він не перебував тут, не буде мені вказувати, що та як мені робити. Ніхто мене не шантажуватиме своїми ефірами. Над Фейгіним ніколи не буде ніяких, бл...дь, начальників. Ніхто мені не вказуватиме, як мені вести мій канал. А свої подяки нехай згорнуть у трубочку та засунуть у д...пу", — сказав блогер.

Фейгін про припинення роботи з Арестовичем

Остання фраза, ймовірно, це покликання на слова Арестовича, який кілька днів тому, говорячи про розставання з Фейгіним, подякував йому та команді за співпрацю.

"Я маю подякувати Марку Фейгіну та його команді за дуже непростий марафон, пройдений разом протягом 17 місяців війни. Синергія була що треба. Мільйони (без перебільшення) глядачів теж будуть завжди йому вдячні. Але час не стоїть на місці, і все рано чи пізно змінюється. Ідемо далі — кожен своєю дорогою", — написав Арестович.

Нагадаємо, 12 травня Фейгін і Арестович у коментарі Фокусу говорили, що мають абсолютно протилежні погляди на спільний політичний проєкт. Фейгін запевняв, що в нього немає жодних політичних амбіцій в Україні, а Арестович заявляв, що не планує жодних політичних проєктів до закінчення війни.

11 серпня 2022 року ексрадник Офісу президента заявив, що готовий балотуватися на посаду президента України за умови, що чинний глава держави не піде на другий строк.