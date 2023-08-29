Загибель полковника СБУ Бакаєва: спецпрокуратура почала досудове розслідування

Полковника СБУ було знайдено мертвим у своєму кабінеті 25 серпня. За даними ЗМІ, ймовірною причиною смерті став постріл у голову з пістолета Макарова

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За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі офіцера Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба спецпрокуратури 28 серпня.

За даними слідства, 25 серпня полковника СБУ було знайдено мертвим у своєму кабінеті. Встановлюються причини та обставини того, що сталося.

У публікації також зазначено, що досудове розслідування здійснюється слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві.

Загинув полковник СБУ: що відомо

У заяві спецпрокуратури не згадується ім'я загиблого офіцера, проте портал "Громадське" 28 серпня повідомив, що в СБУ підтвердили смерть співробітника служби Дмитра Бакаєва. У відомстві висловили співчуття родині та запевнили, що сприятимуть розслідуванню.

За даними журналістів, Дмитра Бакаєва знайшли мертвим у власному робочому кабінеті. Ймовірна причина смерті — постріл у голову з пістолета Макарова. Поруч із загиблим також було знайдено рапорт на ім'я голови СБУ Василя Малюка.

Поруч із тілом офіцера було знайдено записку

Видання "Обозреватель" опублікувало кілька знімків із місця події. На фото зображено пістолет, з якого, імовірно, застрелився Бакаєв, рапорт-передсмертна записка та фрагмент робочого кабінету, де сталася подія.

На місці подій знайдено пістолет Макарова Фото: Обозреватель

ЗМІ показали фото з місця події Фото: Обозреватель

Справжність згаданих фотографій поки що не було підтверджено офіційно.