Очний, онлайн або змішаний: яким буде формат навчання з 1 вересня в областях України

Більша частина шкіл в Україні повертатиметься до очного формату навчання, але залежно від безпекової ситуації, в областях запустять три формати шкільного навчання. При цьому на прифронтових територіях діти навчатимуться тільки в дистанційно.

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Навчальний рік 2023/2024 починається 1 вересня 2023 року. Форми навчання в закладах освіти визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації. Залежно від безпекової ситуації, в областях запустять три формати шкільного навчання – очний, онлайн або змішаний, повідомляє Профспілка працівників освіти й науки України.

Очікується, що з 13 000 українських шкіл 6 500 працюватимуть у звичайному форматі, 3 800 – у змішаному, решта – у дистанційному.

Яким буде навчання з 1 вересня в областях України

Київ та Київська область

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у Києві 417 шкіл із 420 мають укриття. В тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, діятиме змішана система навчання.

"Зокрема, можливе використання такого механізму, як друга зміна, або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – лише для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатися виключно офлайн", – наголосив Мондриївський.

У київській області продовжується робота над облаштуванням ще понад 150 укриттів і у більшості роботи завершуються.

"Крім того, закупили 45 шкільних автобусів, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. 18 автобусів уже передали громадам" – поінформував очільник КОДА Руслан Кравченко.

Полтавська область

За інформацією очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, освітній процес відбуватиметься у трьох формах – очній, змішаній та дистанційній. 95,4% шкіл області забезпечені доступними укриттями.

"Під час обласної серпневої конференції педагогічних працівників вкотре акцентували на важливості офлайн-навчання. Воно не лише покращує якість знань, а й допомагає соціалізувати та всебічно розвиватися", – повідомив Лунін.

Львівська область

На Львівщині лише сім шкіл із 1 093 розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Лише сім закладів освіти не обладнані укриттями, тому в них діти навчатимуться дистанційно. Школи, в яких учні навчатимуться очно або за змішаною формою, для укриття використовують 1 199 об’єктів", – написав Козицький у Facebook.

Херсонська область

Навчальний рік на Херсонщині буде онлайн через постійні обстріли військ РФ. У такому форматі навчатимуться майже 69 тисяч школярів у 190 закладах освіти.

"Було ухвалено рішення про запровадження дистанційного навчання у всіх 190 навчальних закладах Херсонщини", – повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Запорізька область

У Запорізькій області навчальний рік стартує у дистанційному форматі, а надалі – залежатиме від безпекової ситуації.

За словами очільника ОВА Юрія Малашка, 61% закладів освіти в області мають найпростіші укриття, та на сьогодні безпекова ситуація не дозволяє розпочати змішану форму навчання.

"Є такі види озброєння, за яких ракета летить до нас 40-42 секунди. За цей час діти не зможуть дістатися укриттів. Тому на сьогодні ухвалено таке рішення", – сказав Малашко.

Миколаївська область

До очного навчання на Миколаївщині станом на 17 серпня 2023 року підготовлені 75 закладів освіти. З 1 вересня в області переважно навчатимуться дистанційно.

"З огляду на безпекову ситуацію, зараз триває обговорення, вираховуємо потенційно небезпечні зони, в яких буде важко зреагувати на повітряну тривогу", – сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Харківська область

17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі, а всі інші – онлайн.

"Лише 3% шкіл – це 17, можливо, розпочнуть навчальний процес в змішаній формі за наявності укриттів. До них додаються ще 5 вишів та 12 професійно-технічних закладів. Це саме той перелік, який майже готовий до змішаної форми, там укриття відповідають відповідно нормам. Всі інші – розпочнуть навчання онлайн", – повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Одеська область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що для більшості школярів навчальний рік розпочнеться в офлайн режимі. 607 шкіл області мають змогу розпочати освітній процес в очному режимі, з дотриманням усіх вимог ДСНС щодо безпеки дітей в укриттях. Також в очному форматі будуть працювати й 475 садочків. 1267 закладів освіти Одеської області мають захисні споруди.

Чернівецька область

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що 80 відсотків закладів освіти області розпочнуть навчальний рік в режимі офлайн, інші – працюватимуть у змішаному форматі.

"В області учні 274 закладів загальної середньої освіти навчатимуться очно, у змішаному форматі працюватимуть 66 закладів. 341 заклад дошкільної освіти працюватиме офлайн, 30 – змішано, 2 – дистанційно. Очна форма навчання буде у 17 закладах вищої освіти, у 11 – змішана. Всі заклади профтехосвіти працюватимуть у змішаному форматі", — поінформував Запаранюк.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області 565 ліцеїв та гімназій працюватимуть офлайн чи за змішаною системою. Решта – дистанційно.

"Головна умова – безпека учнів та педагогів. Тож якщо ситуація в якійсь з громад зміниться, скорегуємо й формат освіти", — заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Чернігівська область

У Чернігівській області заклади освіти в цьому навчальному році працюватимуть за очню, дистанційною, змішаною формами навчання.

"Де точно дистанційно: 20 кілометрова зона біля кордону з РФ (23 школи, 18 дитсадків – майже 2,5 тисячі дітей); заклади у яких відсутні або непридатні укриття, незалежно від місця знаходження: 9% установ.

Де може бути змішана та очна: укриття визнані придатними (355 закладів, у 8 – тривають ремонти)", — повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Вінницька область

У Вінницькій області з 1 вересня планують розпочати роботу усі 621 заклад загальної середньої освіти. Лише 3% з них матимуть дистанційну форму навчання. В очному форматі працює 445 дитячих садочків, які мають укриття.

"Якщо неможливо забезпечити укриття для усіх — навчання може проводитися в декілька змін, або у змішаній формі. Інформація від закладів освіти, що дистанційна форма цьогоріч не передбачена, не відповідає дійсності", — роз’яснив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Черкаська область

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що 97% закладів освіти в області можуть працювати офлайн. Там або облаштовані укриття, або розташовані в безпосередній близькості. Якщо в укритті поміщаються не всі, то навчання в кілька змін.

"В якому форматі працюватиме кожен заклад – у громадах вирішують разом із батьками. Якщо безпекова ситуація змінюватиметься, відразу його корегуватимемо", — повідомив керівник ОВА.

Тернопільська область

"Спільно з керівниками громад робимо все можливе, для того, щоб освітній процес розпочався з 1 вересня у форматі офлайн, де це можливо з безпекових питань, і діти могли повноцінно навчатися у закладах освіти.

До 1 вересня ОВА, органи місцевого самоврядування та засновники закладів освіти визначають форму навчання: очна, дистанційна, змішана. Рішення для різних районів, міст і навіть шкіл області може відрізнятися", — заявив 28 серпня очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Нагадаємо, 30 серпня у Міносвіти розповіли про навчання дітей у прифронтових областях. На прифронтових територіях діти навчатимуться тільки в дистанційному форматі. Навіть наявність укриття в школі не скасовує цього рішення.