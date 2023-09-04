Зрозуміли і відпустили: суд на Львівщині "пробачив" айтівцю вирощування 800 кущів коноплі (фото)

Чоловік під час судового засідання пояснив, що очікував ухвалення закону, який зробить вирощування канабісу легальним. Однак, схоже, поспішив — законопроєкт поки що не прийнято.

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Пустомитівський районний суд Львівської області оголосив вирок у справі айтівця, який виростив 800 кущів коноплі у своєму помешканні. Чоловік облаштував теплицю і створив мікроклімат, в якому нарковмісні рослини пишно розрослись і були готові до збору урожаю. Однак суддя вирішила, що його не варто карати тюремним ув'язненням. Тим часом народні депутати погоджуються, що у деяких випадках канабіс дозволяється — відповідний законопроєкт у липні 2023 року пройшов перше читання. Про деталі справи розповіли на порталі "Zaxid.net".

У вироці суду ідеться про 37-річного чоловіка, який працював в американській компанії з розробки програмного забезпечення Netwrix. В оприлюдненому документі, до якого отримали доступ журналісти, не було вказане ім'я підсудного. Однак видання впевнене, що ідеться про Артема Стовпака, айтівця з Львівщини.

Суддя Ірина Мельничук призначила чоловіку покарання у вигляді трьох років ув'язнення за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу (вирощування). Однак від відбування покарання його звільнено з іспитовим строку 1 рік. Кущі конопель, які він виростив, мають бути знищені.

Справа про коноплі: деталі

Про незаконну діяльність Артема Стовпака стало відомо у квітні 2023 року. Саме тоді Національна поліція повідомила про ліквідацію плантації конопель, яку виявили у двох приватних будинках у Львівській області.

Коноплі вирощували у спеціальних приміщеннях, де фігурант облаштував мікроклімат для ідеального росту. Зокрема, встановив вентиляцію, режим освітлення та обігріву.

Так мав отримати урожай: 500 кущів коноплі у власному будинку Стовпака і ще 300 — в будинку колишньої дружини.

Офіційно поліція не називала імені фігуранта — про нього повідомили журналісти. Також вони дізналися, що чоловік працює програмістом у компанії Netwrix. З'ясували, що він є ФОПом, основний вид діяльності якого "комп'ютерне програмування". Місце реєстрації — село Ременів на Львівщині.

Стовпак під час судового засідання пояснив мотиви своїх дій. Заявив, що очікував рішення нардепів про легалізацію канабісу. Тому у січні 2023 року придбав усе необхідне обладнання, висадив кущі й сподівався, що зможе отримати ліцензію і робити це законно.

Національна поліція опублікувала світлини, зроблені під час обшуку плантації коноплі на Львівщині. На світлинах видно, що чоловік облаштував плантацію усім необхідним, для вирощування кущів конопель у промислових масштабах.

Нагадуємо, вирощуванням кущів коноплі також займаються вчителі інформатики. Зокрема, один педагог із Закарпаття влаштував невеликий майданчик у власному дворі, де виростив 22 рослини. Його також не посадили до в'язниці — отримав штраф.

Тим часом науковці досліджують, чи шкодить канабіс людському організму. Згідно з попередніми даними, наркотична речовина може призвести до змін геному.