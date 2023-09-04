Поняли и отпустили: суд на Львовщине "простил" айтишнику выращивание 800 кустов конопли (фото)

Мужчина во время судебного заседания объяснил, что ожидал принятия закона, который сделает выращивание каннабиса легальным. Однако, похоже, поспешил — законопроект пока не принят.

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Пустомытовский районный суд Львовской области огласил приговор по делу айтишника, который вырастил 800 кустов конопли в своем доме. Мужчина обустроил теплицу и создал микроклимат, в котором наркосодержащие растения пышно разрослись и были готовы к сбору урожая. Однако судья решила, что его не стоит наказывать тюремным заключением. Народные депутаты тоже соглашаются, что в некоторых случаях каннабис разрешается — соответствующий законопроект в июле 2023 года прошел первое чтение. О деталях дела рассказали на портале "Zaxid.net".

В приговоре суда говорится о 37-летнем мужчине, который работал в американской компании по разработке программного обеспечения Netwrix. В обнародованном документе, к которому получили доступ журналисты, не было указано имя подсудимого. Однако издание уверено, что речь идет об Артеме Стовпаке, айтишнике со Львовщины.

Судья Ирина Мельничук назначила мужчине наказание в виде трех лет заключения по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса (выращивание). Однако от отбывания наказания он освобожден с испытательным сроком 1 год. Кусты конопли, которые он вырастил, должны быть уничтожены.

Дело о конопле: детали

О незаконной деятельности Артема Стовпака стало известно в апреле 2023 года. Именно тогда Национальная полиция сообщила о ликвидации плантации конопли, которую обнаружили в двух частных домах во Львовской области.

Коноплю выращивали в специальных помещениях, где фигурант обустроил микроклимат для идеального роста. В частности, установил вентиляцию, режим освещения и обогрева.

Таким образом должен был получить урожай: 500 кустов конопли в собственном доме Стовпака и еще 300 — в доме бывшей жены.

Официально полиция не называла имени фигуранта — о нем сообщили журналисты. Также они узнали, что мужчина работает программистом в компании Netwrix. Выяснили, что он является ФЛП, основной вид деятельности которого "компьютерное программирование". Место регистрации — село Ременив на Львовщине.

Стовпак во время судебного заседания объяснил мотивы своих действий. Заявил, что ожидал решения нардепов о легализации каннабиса. Поэтому в январе 2023 года приобрел все необходимое оборудование, высадил кусты и надеялся, что сможет получить лицензию и делать это законно

Национальная полиция опубликовала фотографии, сделанные во время обыска плантации конопли на Львовщине. На фотографиях видно, что мужчина обустроил плантацию всем необходимым для выращивания кустов конопли в промышленных масштабах.

Напоминаем, выращиванием кустов конопли также занимаются учителя информатики. В частности, один педагог из Закарпатья устроил небольшую площадку в собственном дворе, где вырастил 22 растения. Его также не посадили в тюрьму — получил штраф.

Тем временем ученые исследуют, вредит ли каннабис человеческому организму. Согласно предварительным данным, наркотическое вещество может привести к изменениям генома.