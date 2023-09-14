"Зелене світло": президент Литви зробив прогноз про вступ України до НАТО

За словами Гітанаса Науседи, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі було створено все робоче середовище та алгоритм вступу України до альянсу в майбутньому, а ухвалений текст є "максимумом того, чого можна було досягти".

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Президент Литви Гітанас Науседа висловив надію на те, що наступного року саміт НАТО у Вашингтоні дасть "зелене світло" для членства України в Альянсі. Про це він заявив на Криницькому форумі з безпеки та економіки, повідомляє LRT.

"Зараз ми маємо докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Республіки Польща, щоб на Вашингтонському саміті ми могли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, дати зелене світло членству України в НАТО", — сказав Науседа.

Він також наголосив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі було створено все необхідне робоче середовище та алгоритм для майбутнього вступу України до Альянсу, і ухвалений текст є "максимумом того, що можна було досягти".

Науседа також додав, що бачить послідовні зусилля президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України.

Нагадаємо, що британський полковник Річард Кемп заявив, що якщо НАТО продасть Україну, то зробить себе неактуальним. Підштовхування Києва до територіальних поступок було б благом для Путіна і катастрофою для Альянсу, вважає британський полковник Річард Кемп.

Також, згідно з результатами соцопитування, майже 20% українців допускають обмін території на членство в НАТО. Приводом для проведення дослідження став скандал, який днями виник через висловлювання глави канцелярії НАТО Стіана Йенссена щодо відмови України від деяких територій в обмін на членство в Альянсі.