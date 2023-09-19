6 тисяч доларів за безплатну операцію: у Києві в Інституті урології викрили хабарника (фото)

У службовому кабінеті посадовця знайшли 250 тисяч гривень та 3 600 доларів США, а за адресою його проживання — ще понад 40 тисяч доларів США та близько 200 тисяч гривень.

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Начальника одного з відділів Інституту урології у Києві підозрюють у вимаганні хабаря за операцію та післяопераційне лікування пацієнта. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику відділу ДУ "Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова" за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець висунув вимогу жінці про надання йому 6 тисяч доларів США за проведення операції та забезпечення післяопераційного лікування її батькові.

Жінка, будучи обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу, попри те, що проведення таких операцій фінансується коштом держави.

"Під час контролю за вчиненням злочину начальника відділу затримали у порядку ст. 208 КПК України під час передачі неправомірної вигоди", – додали у пресслужбі прокуратури.

У Києві в Інституті урології викрили хабарника

За місцем роботи та проживання затриманого проведено обшуки. У ході слідчих дій у службовому кабінеті посадовця виявили 250 тисяч гривень та 3600 доларів США, а за адресою його проживання — ще понад 40 тисяч доларів США та близько 200 тисяч гривень.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ "Д" ДЗНД СБ України", – зазначили у дописі.

У Києві в Інституті урології викрили хабарника

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, СБУ затримала на Волині двох митників, які вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну. Плата за таку "послугу" становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що ввозив товари.