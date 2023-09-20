Митники вимагали хабарі за ввезення товарів для ЗСУ, – СБУ (фото)

Сума хабаря становила від 3 тисяч гривень до 200 доларів. Вимагали відповідні кошти посадовці поста "Смільниця".

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Львівські митники вимагали хабарі за ввезення товарів для Збройних сил України. Про це у пресслужбі повідомило Управління СБ України у Львівській області у Facebook.

Вимагали кошти посадовці поста "Смільниця". Порушниками виявилися двоє інспекторів. Їм оголошено підозри. Щонайменше сім фактів вимагання хабарів підтверджено. У відповідь митники погоджувалися не створювати штучних перешкод при ввезенні товарів для ЗСУ через держкордон.

В автомобіля, які блокували чиновники, були харчові продукти. Знаходили у транспортних засобах запчастини для ремонту транспорту військових.

Співробітники правоохоронних структур провели затримання інспекторів митниці під час отримання коштів. Сума хабаря становила від 3 тисяч гривень до 200 доларів. Під час слідчих дій правоохоронці виявили у митників понад 100 тисяч в гривневому еквіваленті – походження коштів встановлюється.

Порушникам вже обрано запобіжний захід. Вони наразі під вартою з правом внесення застави та відсторонені від займаних посад.

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Нагадаємо, на Волині митники вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну. Правоохоронці 19 вересня ліквідували дві корупційні схеми на Волинській митниці, через які бюджет нашої держави недоотримував значні кошти, що передбачалися саме від митних надходжень.

На Київщині 29 серпня викрили хабарників з ТЦК та ВЛК. Група спільників вирішила допомагати чоловікам незаконно зніматись з військового обліку. Правоохоронці виявили мінімум 50 таких осіб. Загалом вони отримали майже 10 млн грн. Слідству відомо про як мінімум 50 осіб, які скористались "послугами" злочинного угрупування. З кожного вимагали по 7 тисяч доларів.