Як у Пшонки: НАБУ знайшло у підозрюваного судді портрет в образі Цезаря (фото)

У САП зазначили, що суддю з Броварів підозрюють в отриманні 4 тисяч доларів неправомірної нагороди.

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Прокурори САП і детективи НАБУ повідомили 26 вересня про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Під час обшуку в нього знайшли портрет в образі давньоримського державного діяча Юлія Цезаря. Про це повідомила пресслужба САП у Facebook.

Повідомляється, що суддю підозрюють в отриманні неправомірної нагороди в розмірі 4 тисяч доларів США.

"Слідством встановлено, що кошти суддя отримав від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача. Раніше суддя отримав частину неправомірної вигоди в сумі 1 тис. доларів США за ухвалення рішення щодо витребування доказів у цій справі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 26 вересня детективи НАБУ, а також співробітники СБУ викрили підозрюваного на отриманні другої частини неправомірної вигоди — 3 тисяч доларів. Наразі триває досудове розслідування.

САП опублікувала фотографії обшуку підозрюваного. У нього вдома було знайдено портрет судді в образі Цезаря.

НАБУ затримало суддю з Броварів

Зазначимо, що такий самий портрет 2014 року було знайдено вдома у генпрокурора України часів президентства Віктора Януковича Віктора Пшонки.

Віктор Пшонка в образі Цезаря Фото: Скриншот

Нагадаємо, що журналісти знайшли відомих українських бізнесменів у Британії. Розслідувачі показали, де під час війни живуть заможні громадяни України, зокрема ті, хто перебуває під санкціями РНБО або в розшуку НАБУ.

Також повідомлялося, що НАБУ викрило мільярдну схему заволодіння державними коштами. Сума коштів, якими заволоділи підозрювані, становить 62 мільйони доларів США, або 1,32 мільярда гривень за курсом НБУ на момент скоєння злочину.