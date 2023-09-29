"Складний проєкт": у літаку Зеленського зробили ремонт і встановили нову розважальну систему

В авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, сидіння, дивани, килими, ламінати й інші частини салону.

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Литовська компанія J&C Aero повідомила, що завершила повне оновлення салону літака президента України. Про це повідомляють avianews.com.

У президентському авіалайнері, який входить до парку державного авіаційного підприємства "Україна", оновили внутрішнє облицювання, тканинні покриття, килими, ламінат, сидіння, дивани й інші частини салону.

Компанія також оновила систему управління літака, сертифікувала дані змін і розробила проєкт нової розважальної системи.

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Оновлені елементи салону литовська компанія виготовила на власному виробництві. Технічне обслуговування президентського борту в аеропорту Талліна виконала компанія Magnetic MRO.

"Без сумніву, це був один із наших найбільш складних і амбітних проєктів", — заявив голова J&C Aero Лаурінас Скукаускас.

Airbus A319 CJ президента України випущений у 2007 році. Його замовили за часів президенства Віктора Ющенка, а в розпорядження авіапідприємства "Україна" літак надійшов за часів Януковича.

Уперше від початку повномасштабного російського вторгнення президент Володимир Зеленський використав Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Він здійснив ним поїздку з Польщі в США, потім у Канаду, після чого повернувся в Польщу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон №9185, який запроваджує новий вид покарання для громадян — пробаційний нагляд.

Раніше повідомлялося, що в Польщі заявили, що тепер рішення про підтримку України розглядатимуть двічі, бо "з українського боку вже багато сказано".