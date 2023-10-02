Створювали для підняття бойового духу: у Рівному вандали зіпсували патріотичний мурал (фото)

За словами замовниці малюнка Світлани Пелешок, стався інцидент у ніч на 2 жовтня, і поліції належить з'ясувати особи злочинців. Художник пообіцяв усе виправити.

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У місті Рівне невідомі вандали зіпсували патріотичний мурал написом "Stor War". Його створили через кілька місяців після початку вторгнення. Про це повідомляє "Суспільне" 2 жовтня.

Розміщений стінопис на вулиці Данила Галицького і понад рік він був у своєму первісному вигляді, поки невідомі не вирішили його зіпсувати двічі.

Спочатку в серпні 2023 року на муралі з'явився напис "Досить", після чого довелося провести косметичні роботи. Новий інцидент, як розповіла замовниця малюнка Світлана Пелешок, найімовірніше стався в ніч на 2 жовтня.

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"Цього разу мені повідомили так само у групі ОСББ зранку, скинули фотографію цього пошкодження. Я приїхала і звернулась до поліції. Люди уже постфактум побачили. Скоріш за все, це було скоєно вночі, адже учора ще близько дев'ятої години цього не було. Щодо камер, то на салоні немає, по периметру є, то поліція буде розбиратися і дивитися ці записи", — йдеться в повідомленні.

Автор патріотичного стінопису Костянтин Качановський пообіцяв виправити малюнок і привести його до попереднього вигляду, але спершу потрібно буде вирішити деякі інші нюанси, щоб ситуація в майбутньому не повторилася.

У Рівному невідомі вандали зіпсували патріотичний мурал Фото: Суспільне У Рівному невідомі вандали зіпсували патріотичний мурал Фото: Суспільне

"Спочатку поставимо камери, а тоді вже переправлю роботу. Це була така картина, з ціллю підняти бойовий дух, бо якраз тоді був початок війни. Потрібно було підбадьорити людей і показати їм силу і нашу незламність", — розповів художник.

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що у Відні вандали влаштували акцію з дискредитації України. Суть "реклами" була в тому, щоб Європа перестала виділяти допомогу Києву, який зазнав кремлівської агресії. Користувачі впевнені, що до цього причетні громадяни РФ.