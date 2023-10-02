Создавали для поднятия боевого духа: в Ровно вандалы испортили патриотический мурал (фото)

По словам заказчицы рисунка Светланы Пелешок, произошел инцидент в ночь на 2 октября и полиции предстоит выяснить личности преступников. Художник пообещал все исправить.

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В городе Ровно неизвестные вандалы испортили патриотический мурал надписью "Stor War". Его создали спустя несколько месяцев после начала вторжения. Об этом сообщает "Суспiльне" 2 октября.

Размещена стенопись на улице Данила Галицкого и более года она была в своем первоначальном виде, пока неизвестные не решили ее испортить дважды.

Сначала в августе 2023 года на мурале появилась надпись "Хватит", после чего пришлось провести косметические работы. Новый инцидент, как рассказала заказчица рисунка Светлана Пелешок, вероятнее всего произошел в ночь на 2 октября.

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"На этот раз мне сообщили так же в группе ОСМД утром, сбросили фотографию этого повреждения. Я приехала и обратилась в полицию. Люди уже постфактум увидели. Скорее всего, это было совершено ночью, ведь вчера еще около девяти часов этого не было. Относительно камер, то на салоне нет, по периметру есть, то полиция будет разбираться и смотреть эти записи", — говорится в сообщении.

Автор патриотической стенописи Константин Качановский пообещал исправить рисунок и привести его в прежний вид, но сначала нужно будет решить некоторые другие нюансы, чтобы ситуация в будущем не повторилась.

В Ровно неизвестные вандалы испортили патриотический мурал Фото: Суспільне В Ровно неизвестные вандалы испортили патриотический мурал Фото: Суспільне

"Сначала поставим камеры, а потом уже переправлю работу. Это была такая картина, с целью поднять боевой дух, потому что как раз тогда было начало войны. Нужно было подбодрить людей и показать им силу и нашу несокрушимость", — рассказал художник.

Напомним, 3 июля сообщалось, что в Вене вандалы устроили акцию по дискредитации Украины. Суть "рекламы" была в том, чтобы Европа перестала выделять помощь Киеву, который подвергся кремлевской агрессии. Пользователи уверены, что в этом замешаны граждане РФ.