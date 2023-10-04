Лікар з Волині випадково дізнався, що "очолює" осередок забороненої в Україні партії (відео)

Про зв'язок із забороненою з 2022 року партією лікарю Олександру Калапушу натякнули пацієнти. Проте, як виявилося, справжня ексочільниця проросійської організації й однофамілиця чоловіка живе у сусідньому селі.

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Волинянин Олександр Калапуша, який працює лікарем у Києві, нещодавно випадково з’ясував, що за документами із 2004-ого року очолює один з осередків забороненої в Україні Соціалістичної партії. Про це повідомляє Суспільне.

Керівником Топільненського осередку партії в Рожищенській громаді чоловіка зробили незаконно і без його відома. А про зв'язок із забороненою з 2022 року проросійською організацією йому натякнули пацієнти.

За словами Олександра Калапуша, це може призвести до серйозних ризиків для його репутації.

У Міністерстві юстиції чоловіку повідомили, що згідно з Єдиним реєстром громадських формувань Калапуша Олександр Гнатович не входить до складу керівних органів політичних партій в Україні. Проте Калапуша О.Г. є серед керівників Топільненської сільської організації Соціалістичної партії України, втім, інформації про повне ім’я та по батькові немає.

Волинянин випадково дізнався, що "очолює" осередок забороненої в Україні партії

Також волинянин звернувся у поліцію, де наполягав, щоб правоохоронці провели розслідування та зняли його ім'я з держреєстрів.

За словами речниці Нацполіції області Ольги Бузулук, заяву чоловіка скерували у Ківерцівський підрозділ, де слідчий розгляне її і вирішуватиме, чи вносити ці дані в ЄРДР.

На думку луцького адвоката Олега Огородника, якщо поліція почне розслідувати цю справу, то вони зайдуть у глухий кут.

"Вже пройшло 20 років і знайти підозрюваного, хто підробив документи, досить складно. Є строки притягнення до кримінальної відповідальності. Які теж уже, на мій погляд, практично сплили", – зазначив правозахисник.

Знайшли справжню екскерівницю осередку забороненої партії: деталі

У роз’яснювальному листі Західне міжрегіональне управління Мін’юсту повідомило, що керівник місцевого осередку Калапуша О.Г. – це не Олександр Гнатович, а Ольга Григорівна.

Відомо, що сам осередок припинив існування торік у листопаді, згідно з рішенням суду.

Волинянин випадково дізнався, що "очолює" осередок забороненої в Україні партії

Кореспондентам вдалося знайти колишню очільницю місцевого політичного осередку соціалістів. Ольга Калапуша живе у сусідньому селі, працює на шкільній кухні.

Жінка розповіла, що партійний осередок очолювала з 1994-го року, його розпустили два роки тому.

"Вона повністю розсипалася та партія, усі вийшли і все, закрилося те все, бо всі зрозуміли, яку вони лінію ведуть, це неприємлимо", — зазначила Ольга Калапуша.

Волинянин випадково дізнався, що "очолює" осередок забороненої в Україні партії

Волинянин Олександра Калапуша, дізнавшись про однофамілицю Ольгу Олександр Калапуша, вирішив написати скаргу на слідчого поліцейського, аби його заяву таки внесли в ЄРДР і дали офіційну письмову відповідь.

Соціалістична партія України: що відомо

СПУ – це колишня проросійська партія в Україні, яка ставила за мету "розбудову соціалізму на засадах народовладдя".

20 березня 2022 РНБО призупинила діяльність партії, а 14 червня Восьмий Апеляційний суд Львова остаточно заборонив її роботу.

Відомо, що з 1991 по 2010 партію очолював Олександр Мороз. Після президентських виборів 1994 року, значна частина СПУ спершу підтримувала Леоніда Кучму, але після конфлікту парламенту та Кабміну 1995 року перейшла в опозицію.

Нагадаємо, 28 вересня Ольга Герасим’юк повідомила, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення спільно з іншими профільними органами працює над питанням регулювання месенджера Telegram. В уряді переконані, що через соцмережу поширюються проросійські наративи.