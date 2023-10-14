Кілька десятків: де в Україні проживають тезки президента РФ Путіна (карта)

Найчастіше представники цього прізвища зустрічаються в областях, які регулярно обстрілює російська сторона. Деякі з них проживають також у західних областях.

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Прізвище Путін асоціюється у людей з президентом Російської Федерації, який близько двох років тому наказав своїй армії здійснити напад на Україну. Водночас, як виявилося, деякі українці також є носіями цього прізвища. Фокус розібрався, скільки таких проживає в нашій країні.

На порталі "Рідні" кожен може перевірити, скільки ще людей мають однакове з вами прізвище. Також завжди цікаво подивитися збіги з публічними особистостями. У цьому випадку взяли російського президента Володимира Путіна, асоціації з яким в українців не найкращі.

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Загалом в Україні, за даними порталу, 93 людини є носієм цього прізвища. Найчастіше тезки лідера країни-агресора зустрічаються в східних і південних регіонах країни, проте в західних областях також є представники цього прізвища.

Скільки в Україні проживає людей з прізвищем Путін Фото: Скриншот

Якщо говорити про імена, то найчастіше це Сергій і Людмила.

У Харкові, який регулярно зазнає атак з боку росіян, налічується одразу 8 людей із прізвищем Путін. В Одесі, яка також після заморозки зернової угоди атакується противником, 6 однофамільців російського президента.

До слова, у маленькому селі Осокорівка, населення якого не перевищує 2800 осіб, одразу 5 таких українців.

Ще по 4 таких людини мешкає в тимчасово окупованому Донецьку та в рідному місті українського голови держави Володимира Зеленського Кривому Розі. У західних регіонах однофамільців Володимира Путіна можна зустріти лише у Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, 10 вересня 2021 року повідомлялося, що шведським батькам заборонили називати дітей на честь Володимира Путіна. Податкова відхилила відповідний запит батьків без пояснення причин. Водночас невідомо, чи є взагалі в цій країні тезки президента РФ.