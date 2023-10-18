Через нерухомість в США: САП відкрила провадження щодо мера Тернополя Надала

Прессекретарка САП розповіла, що прокурори відкрили провадження через можливе незаконне збагачення мера Тернополя. Йдеться про придбання близькою родичкою Сергія Надала нерухомості в Штатах.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливе незаконне збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала, який виписував собі премії на максимальні суми. Про це у коментарі для "Суспільне" повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк.

За її словами, йдеться про придбання близькою родичкою Сергія Надала нерухомості в США.

Також Постолюк наголосила, що це кримінальне провадження було розпочато за зверненням заявника, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 368.5 Кримінального Кодексу України (незаконне збагачення).

"Наразі досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні триває. Про підозру жодній особі не повідомлялося. Відомості внесені до ЄРДР 11 жовтня. Всі факти будуть перевірятися", — сказала представниця САП.

У Тернопільській міськраді ситуацію про відкриття кримінального провадження щодо Сергія Надала журналістам наразі не прокоментували.

Надала підозрюють у нарахуванні собі високих премій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 квітня повідомило, що мер Тернополя Сергій Надал, попри рік повномасштабної війни, виписував собі премії на максимальні суми.

За їх даними, розмір премій політика з Тернополя міг досягати 250% посадового окладу і це тоді, коли триває повномасштабна війна.

Відбувалося це протягом 2021 та 2022 років. Сергій Надал отримував максимальну премію та надавав собі допомогу на оздоровлення.

Пресслужба мера стверджує, що інформація є неправдивою та подібні звинувачення на адресу міського голови відбуваються вже не вперше.

Нагадаємо, 26 червня в НАБУ опублікували розмову голови Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської ОДА, яких підозрюють у вимаганні 2,4 млн грн у підприємця-волонтера.