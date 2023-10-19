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Україна

Нардеп із сотнею квартир під Києвом пропонує запровадити "День подяки Богові"

Віктор М'ялик, депутат, нардеп, За майбутнє, М'ялик, верховна рада, парламент
Фото: Радіо Свобода | Віктор М'ялик, нардеп від "За майбутнє"

Депутат від групи "За майбутнє" Віктор М'ялик, якого підозрюють у несплаті податків на суму 97 млн грн, зареєстрував законопроєкт, покликаний забезпечити "особливу можливість звернутися до Всевишнього".

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Депутат, який володіє сотнями квартир у Софіївській Борщагівці, пропонує запровадити в Україні нове свято, яке він назвав "Днем подяки Богові". Це нове свято він пропонує відзначати на міжконфесійному рівні в останню неділю вересня. Відповідний законопроєкт №10152 зареєстровано 16 жовтня.

Ініціатором цієї ідеї є Віктор Мялик, народний депутат від депутатської групи "За майбутнє". Його ім'я пов'язують із підозрами в ухиленні від сплати податків на суму близько 97 мільйонів гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, Мялик пропонує обрати останню неділю вересня датою цього свята, оскільки в цей час завершується збір врожаю. Він описує цей день як особливу можливість для всіх громадян звернутися до Бога.

"Цього дня кожен матиме особливу можливість звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення, з подякою за добробут і гарні врожаї в нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави", — ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Чим відомий нардеп Віктор Мялик

25 березня 2021 року ексгенеральна прокурорка Ірина Венедіктова оголосила депутату Мялику офіційну підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

За даними розслідування, починаючи з 2012 року, Мялик зайнявся підприємницькою діяльністю, пов'язаною з будівництвом багатоквартирних житлових будинків у селах Петропавлівська та Софіївська Борщагівка в Київській області з метою отримання прибутку від подальшого продажу житлових і нежитлових приміщень у цих будинках. Однак він не оформив необхідну реєстрацію як підприємець як фізична або юридична особа.

По завершенні будівництва, Мялик зареєстрував на себе право власності на 1221 об'єкт нерухомості в цих будинках. З часу з 2015 по 2020 роки, за дорученням, уповноважена особа здійснювала продаж нерухомості нардепа та перерахувала на рахунок Мялика понад 360 мільйонів гривень доходу від цих угод.

3 червня 2021 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення накласти арешт на нерухоме майно народного депутата Мялика.

Сам Малик свою провину заперечує і стверджує, що угоди проводилися законно.

"Те, що мене звинуватили і підозру мені дали, то в мене і перевірки ніколи не було. На якій підставі вони мені вручили підозру? Я сам із 2012-го до 2015-го, до 2019 року повідомляв податківців, декларував, пояснював і показував", — коментував Мялик свою підозру в червні 2021 року.

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