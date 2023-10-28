В МВС відсторонили заступника голови Нацполіції, у дружини якого ЗМІ знайшли паспорт РФ

За словами очільника міністерства Климента, він, як і суспільство, чекає результатів офіційного розслідування. Якщо журналістські дані виявляться правдивими, то реакція буде жорсткою.

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Журналісти bihus.info опублікували розслідування, в якому стверджується, що заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек має звʼязки з криміналітетом, а його родичі регулярно їздять в РФ. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Тишлека відсторонили від посади на час розслідування. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Кримінальне провадження відкрито й триває розслідування. За словами Клименка, Дмитро Тишлек після появи журналістського розслідування публічно звернувся до ДБР із заявою. Правоохоронці мають перевірити оприлюднену інформацію.

"Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі — неприпустимі. Особливо в час війни", — написав Клименко.

Також він додав, що якщо викладені факти у розслідуванні підтвердяться, то він прийме "жорсткі та невідкладні" управлінські рішення. На час проведення розслідування Тишлека відсторонили від виконання обовʼязків.

Дмитро Тишлек та його сімʼя — деталі журналістського розслідування

Автори стверджують, що дружина Тишлека, Олександра Балакай орієнтовно у 2000 році переїхала в Ростовську область й отримала російське громадянство. Воно було чинним до літа 2023 року. Потім в "Цензор.НЕТ" повідомили, що Балакай змінювала паспорт громадянки РФ у 2005 році, а 2015-2017 роках вона регулярно їздила у РФ та в тимчасово окупований Крим.

Сам Дмитро Тишлек безоплатно користувався квартирою на 140 квадратних метрів впродовж щонайменше року у ЖК "Французький квартал" в центрі Києва. У вересні-жовтні 2023 року Тишлека помічали в одному з елітних котеджних містечок в Київській області, яке записано на Наталью Нечепорнеко. Також він користувався автівкою Нечипоренків.

За даними видання, Віталію Нечепоренку належить 25% у ТОВ "Еліт лото", де таку ж частку має Андріан Родін – ростовський кримінальний авторитет, який має дуже давні і дуже складні стосунки з поліцією.

Нагадаємо, 27 жовтня Дмитро Тишлек заявив, що ініцював розслідування після знаходження у його дружини паспорта РФ.