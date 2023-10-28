В МВД отстранили замглавы Нацполиции, у жены которого СМИ нашли паспорт РФ

По словам главы министерства Климента, он, как и общество, ждет результатов официального расследования. Если журналистские данные окажутся правдивыми, то реакция будет жесткой.

Related video

Журналисты bihus.info опубликовали расследование, в котором утверждается, что заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тишлек имеет связи с криминалитетом, а его родственники регулярно ездят в РФ. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Тишлека отстранили от должности на время расследования. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уголовное производство открыто и продолжается расследование. По словам Клименко, Дмитрий Тишлек после появления журналистского расследования публично обратился в ГБР с заявлением. Правоохранители должны проверить обнародованную информацию.

"Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге — недопустимы. Особенно во время войны", — написал Клименко.

Также он добавил, что если изложенные факты в расследовании подтвердятся, то он примет "жесткие и неотложные" управленческие решения. На время проведения расследования Тишлека отстранили от исполнения обязанностей.

Дмитрий Тишлек и его семья — детали журналистского расследования

Авторы утверждают, что жена Тишлека, Александра Балакай ориентировочно в 2000 году переехала в Ростовскую область и получила российское гражданство. Оно было действующим до лета 2023 года. Затем в "Цензор.НЕТ" сообщили, что Балакай меняла паспорт гражданки РФ в 2005 году, а в 2015-2017 годах она регулярно ездила в РФ и во временно оккупированный Крым.

Сам Дмитрий Тишлек безвозмездно пользовался квартирой на 140 квадратных метров в течение как минимум года в ЖК "Французский квартал" в центре Киева. В сентябре-октябре 2023 года Тишлека замечали в одном из элитных коттеджных городков в Киевской области, которое записано на Наталью Нечепорнеко. Также он пользовался автомобилем Нечипоренко.

По данным издания, Виталию Нечепоренко принадлежит 25% в ООО "Элит лото", где такую же долю имеет Андриан Родин — ростовский криминальный авторитет, который имеет очень давние и очень сложные отношения с полицией.

Напомним, 27 октября Дмитрий Тишлек заявил, что инициировал расследование после нахождения у его жены паспорта РФ.