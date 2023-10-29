Розпочато розслідування: у поліції підтвердили напад на нардепа Тищенка

За словами прес-секретаря обласного управління Національної поліції Світлани Добровольської, Микола Тищенко подав заяву в поліцію.

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У правоохоронних органах офіційно підтвердили напад на народного депутата Миколу Тищенка. Цей факт підтвердила прес-секретар обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська в коментарі виданню"Громадське".

За словами поліції, Тищенко подав заяву в поліцію, і там почали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Напад на Миколу Тищенка: що відомо

У Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка (виключений із фракції "Слуга народу").

"Учора близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами нардепа, напад стався в селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком у ділянку шиї та погрожував фізичною розправою", — говорить джерело.

Також у джерелі заявляють, що цей факт зареєстровано в ЄРДР за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Чоловікові, який напав на Тищенка, загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України сталася бійка між депутатами Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком. Гончаренко нібито запропонував правки про повернення вилат для військових у тилу, про збільшення виплат військовим і про соціальне забезпечення військових. Однак його пропозиції було відхилено. Тищенко звинуватив Гончаренка у зв'язках із "Партією регіонів" і образив його, назвавши "півнем з Одещини". Під час боротьби Тищенко порвав Гончаренку штани.