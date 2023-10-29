Начато расследование: в полиции подтвердили нападение на нардепа Тищенко

По словам пресс-секретаря областного управления Национальной полиции Светланы Добровольской, Николай Тищенко подал заявление в полицию.

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В правоохранительных органах официально подтвердили нападение на народного депутата Николая Тищенко. Этот факт подтвердила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская в комментарии изданию "Громадське".

По словам полиции, Тищенко подал заявление в полицию, и там начали досудебное расследование по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Нападение на Николая Тищенко: что известно

Во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко (исключен из фракции "Слуга народа").

"Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в поселке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", — говорит источник.

Также в источнике заявляют, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.

Напомним, что в Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами Алексеем Гончаренко и Николаем Тищенко. Гончаренко якобы предложил правки о возвращении вылат для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Однако его предложения были отклонены. Тищенко обвинил Гончаренко в связях с "Партией регионов" и оскорбил его, назвав "петухом из Одесщины". В ходе борьбы Тищенко порвал Гончаренко штаны.