Намагалася укласти фіктивний шлюб: із України за численні афери депортували росіянку

За даними міграційної служби, жінка перебувала на території України незаконно, і щоб не виїжджати й мати право перебувати на території держави, вона намагалася укласти фіктивний шлюб в Одесі.

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Із України депортували росіянку, яка нелегально перебувала в країнi. Щоб узаконити своє перебування, жінка намагалася укласти фіктивний шлюб із українцем. Про це повідомили в Головному управлінні ДМС у Львівській області 30 жовтня.

Як ідеться в повідомленні, перебуваючи в Україні, росіянка двічі порушувала міграційне законодавство. Спочатку вона перебувала в країні на підставі посвідки на тимчасове проживання, однак після завершення дії документа росіянка не виїхала. Далі громадянка Росії намагалася укласти фіктивний шлюб в Одесі, щоб легально перебувати на території держави.

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Затримали росіянку працівники міграційної служби Львівської області в серпні цього року. Її притягнули до відповідальності за порушення правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України.

"Щодо неї ухвалили рішення про примусове видворення із забороною в'їзду в Україну строком на 5 років і помістили до Волинського пункту тимчасового тримання іноземців і осіб без громадянства", — ідеться в повідомленні.

У жовтні жінку видворили за межі України. За численні порушення міграційного законодавства їй заборонено в'їжджати на територію України протягом 8 років.

Нагадаємо, наприкінці липня українські прикордонники викрили 49-річну росіянку, яка незаконно переправляла військовозобов'язаних чоловіків за кордон у Румунію. Незаконну схему організувала колишня мешканка Хабаровська.

Також, як раніше писав Фокус, в Україну заради полоненого чоловіка прилетіла мешканка Красноярська Російської Федерації Ірина Крініна. Жінка покинула дім, машину, роботу і взяла з собою тільки дітей.