"Продовжить службу в Міноборони": Умеров пояснив звільнення екскомандувача ССО Хоренка

За словами міністра оборони Рустема Умерова, кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка було ухвалено особисто ним.

Related video

Нещодавно звільнений Віктор Хоренко продовжить службу в Міністерстві оборони України. Про це міністр оборони Рустем Умеров повідомив на Facebook.

"Учора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було прийнято кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібен на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України. Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — давати підстави ворогу послаблювати Україну", — написав Умеров.

Пост Рустема Умерова

Що відомо про звільнення Хоренка

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. В Офісі президента пояснили, що кадрова зміна відбулася за поданням міністра оборони Рустема Умерова.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що генерал Хоренко "продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України".

Сам екскомандувач ССО також прокоментував своє звільнення. Він розповів, що не знає причин відставки і дізнався про неї зі ЗМІ.