У Києві правоохоронець побив військового: у поліції розповіли подробиці інциденту (відео)

В поліції кажуть, що військовий почав штовхати оперативника біля залізничного вокзалу, через що його забрали до відділку поліції.

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У Києві у відділку поліції правоохоронець вдарив військового. Кадри інциденту потрапили в мережу. Пресслужба поліції Києва змушена була прокоментувати інцидент.

Відео з побиттям військового оприлюднила директорка благодійного фонду "Хелп Фокс" Наталія Биковець.

"Військовий після важкого поранення був направлений на військову лікувальну комісію до Києва. Після проходження комісії Сергій направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години. Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток. Його побили в Шевченківському районному відділку поліції. Після чого відпустили", — написала вона.

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На Одещині помер військовий, якого жорстоко побили інші військовослужбовці

За її словами, чоловік повернувся в сектор бойових дій із струсом мозку та іншими ознаками побиття і зараз перебуває в лікарні міста Балаклія, куди вже, за її совами, нібито телефонували з Києва і просили не оформляти травми.

У поліції Києва розповіли свою версію подій. Тут говорять, що військовий поводився агресивно.

"Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі і почав агресивно поводитися і кілька разів штовхнув оперативника. Після цього військовий був направлений до відділку для перевірки його особи. З'ясувалося, що він несе службу в одному із прикордонних підрозділів", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває службова перевірка щодо інциденту.

Нагадаємо, що у Чорноморську на Одещині на вулиці побили та пограбували військового. Він з травмами та у критичному стані потрапив до лікарні.

Раніше повідомлялося, що що на Миколаївщині в частині сержант биткою побив трьох військових.