На Прикарпатті чоловік скоїв збройний напад на АЗС: деталі та фото

Інцидент стався на заправній станції в населеному пункті Долина. Чоловік, погрожуючи касирці, вимагав віддати йому телефон і понад 10 тисяч гривень.

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На території Прикарпаття в населеному пункті Долина співробітники поліції успішно затримали чоловіка, який просто скоїв збройний напад на автозаправну станцію. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook.

Згідно з інформацією, наданою поліцією, нападник прибув на власному автомобілі на автозаправну станцію, де скоїв розбійний напад. Одразу після цього, він покинув місце події.

Як повідомили поліцейські, інцидент стався на території автозаправної станції в місті Долина. Усередині приміщення заправки чоловік, погрожуючи предметом, який був схожий на пістолет, вимагав від оператора передати йому мобільний телефон.

Після цього чоловік підійшов до касової зони, витягнув предмет, що нагадував ніж, і погрожуючи ним касирці, змусив її передати йому всі кошти з каси, що перевищували 10 тисяч гривень. Після заволодіння готівкою та мобільним телефоном, нападник швидко залишив автозаправну станцію та поїхав на своєму автомобілі в невідомому напрямку.

Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Пійло в Калуському районі зупинили автомобіль "Toyota Yaris", на якому ймовірно пересувався нападник.

За кермом автомобіля перебував 37-річний житель міста Долина. Крім того, під час огляду автомобіля, правоохоронці виявили викрадені грошові кошти, а також зброю, якою розбійник погрожував, і яка схожа на пістолет.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калуша вже оголосили затриманому підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Незабаром суд обере чоловікові запобіжний захід.

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