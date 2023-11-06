Справа Максима Микитася: суд відправив під домашній арешт екснардепа, — ЦПК

За інформацією Центру протидії корупції, екснардепу ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під домашній арешт колишнього нардепа і забудовника Максима Микитася. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив взяти екснардепа під варту з альтернативою застави у 134 млн грн. Про це 6 листопада повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

За інформацією ЦПК, до Микитася суддя застосував не лише цілодобовий домашній арешт, а й виконання таких обов'язків:

прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання і роботи;

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними;

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет.

У чому звинувачують Максима Микитася

2 жовтня 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.

За даними слідства, екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

22 жовтня 2019 року Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО. Однак згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.

25 жовтня 2023 року у САП повідомили, що Максиму Микитасю та ще 5 особам (його помічнику, а також директору підконтрольної компанії, трьом колишнім та чинним військовослужбовцям старшого та вищого офіцерського складу) оголосили про підозру у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році. "Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України", — йдеться у повідомленні САП.

Нагадаємо, під Житомиром нардеп на смерть збив 18-річну дівчину. За словами поліції, у ДТП потрапило авто нардепа під час руху в крайній лівій смузі. Водій "не помітив" людину посеред дороги.