Дело Максима Микитася: суд отправил под домашний арест экс-нардепа, — ЦПК

По информации Центра противодействия коррупции, экс-нардепу ВАКС избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Related video

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под домашний арест бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил взять экс-нардепа под стражу с альтернативой залога в 134 млн грн. Об этом 6 ноября сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).

По информации ЦПК, к Микитасю судья применил не только круглосуточный домашний арест, но и выполнение таких обязанностей:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать об изменении места жительства и работы;

не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать загранпаспорта;

носить электронный браслет.

В чем обвиняют Максима Микитася

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии при обмене квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

По данным следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

22 октября 2019 года Микитася арестовали до 14 ноября и поместили в СИЗО. Однако впоследствии за Микитася внесли залог в 80 млн грн.

25 октября 2023 года в САП сообщили, что Максиму Микитасю и еще 5 лицам (его помощнику, а также директору подконтрольной компании, трем бывшим и действующим военнослужащим старшего и высшего офицерского состава) объявили о подозрении в завладении 307 млн грн Минобороны при строительстве складов в 2018 году. "Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины", — говорится в сообщении САП.

Напомним, под Житомиром нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку. По словам полиции, в ДТП попало авто нардепа во время движения в крайней левой полосе. Водитель "не заметил" человека посреди дороги.