У Вінниці університет транслює на екранах прізвища студентів, які прогулюють заняття (фото)

Деякі зі студентів навіть написали скарги в Міносвіти на навчальний заклад з проханням відреагувати, але наразі це не дало ніякого результату.

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У Вінницькому національному аграрному університеті на двох величезних екранах транслюють прізвища студентів, які не відвідують пари. Про це повідомляє "20 хвилин".

Журналісти вважають, що у такий креативний спосіб керівництво навчального закладу намагається боротися з тими, хто не відвідує лекції. Вони вирішили поцікавитися, чи не порушує ненароком Закон України про захист персональних даних.

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Частина студентів та викладачів не підтримує рішення встановити такі екрани. На їхню думку, така ініціатива не є необхідною. Деякі зі студентів наче навіть написали скарги в Міносвіти, але наразі це не дало ніякого результату.

Журналісти намагалися домовитися про зустріч із керівництвом, але цього зробити не вдалося. На сайті аграрного університету вказані контакти керівництва закладу. Зателефонувавши за номером приймальні президента вишу, чутно в слухавці лише "Вхідний дзвінок заборонений". На дзвінок до ректора була така ж відповідь.

Журналісти звернулися за коментарем до юристки Аліни Шеремет. Вона зазначила, що ухвалено Закон України "Про захист персональних даних". У ньому йдеться про те, що без згоди суб’єкта персональних даних, тобто людини, не можна поширювати про неї інформацію, за якою людину можна ідентифікувати.

Нагадаємо, розслідування NGL Media показало, що в університетах значно зріс середній вік студентів. За даними розслідувачів, у деяких університетах кількість тих, хто навчається зросла у 20 разів, якщо порівнювати з 2021 роком. При цьому, збільшилася і сума оплати за навчання, що приносить непоганий дохід закладам.