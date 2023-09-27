Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступати до вишів за співбесідою (відео)

За словами заступника міністра освіти Михайла Вінницького, 2023 року було мало вступників із територій, що перебувають під окупацією росіян, оскільки фізично дістатися до вишу для навчання у вересні було важко. Однак така можливість продовжує існувати.

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Абітурієнти з тимчасово окупованих територій України 2024 року зможуть вступати до вишів за співбесідою. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький на брифінгу в Медіацентрі"Україна-Укрінформ".

"Як і торік, у 2024 році буде можливий вступ за співбесідою для осіб, які вступають з окупованих територій, а не за НМТ", — сказав чиновник.

Вінницький також нагадав про те, що в Україні продовжують працювати освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони займаються організацією вступу до українських вищих навчальних закладів з тимчасово окупованих регіонів.

Заступник міністра зазначив, що 2023 року було мало вступників із територій, які перебувають під окупацією росіян, оскільки фізично дістатися до вишу для навчання у вересні було важко. Однак така можливість продовжує існувати.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко додала, що на тимчасово окупованих територіях або на тих, де тривають бойові дії, тестування та вступні іспити не проводитимуть.

Михайло Вінницький про вступну кампанію у 2024 році

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, хто зі студентів підлягає призову, а хто має право на виїзд. Наразі не всі військовозобов'язані студенти в Україні можуть виїхати за кордон, оскільки це потрібно підтвердити документами з іноземних вищих навчальних закладів.