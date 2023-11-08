Застілля перетворилося на різанину: у Києві теща з ножем напала на зятя (фото)

Жінка під час суперечки завдала ударів ножем, залишила пораненого родича у квартирі та вийшла з приміщення.

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Правоохоронці у Києві затримали жінку, яка тяжко поранила свого зятя. У Facebook пресслужба поліція повідомила подробиці.

Інцидент відбувся під час сімейного застілля. Між родичами виникла суперечка через побутові питання. Очевидці викликали потерпілому бригаду швидкої допомоги. Після скоєного нападу вона пішла з квартири.

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"Жінка кухонним ножем вдарила зятя у живіт", – повідомили правоохоронці.

Чоловіка медики госпіталізували з проникаючим колото-різаним пораненням. Дільничні офіцери вже за пів години разом з оперативними працівниками виявили та затримали підозрювану 1970 року народження неподалік від місця проживання.

Порушене кримінальне умисне тяжке тілесне ушкодження. Жінці за скоєний напад загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 липня рецидивіст, який відсидів за вбивство, напав на відпочивальників у Києві. Інцидент відбувся на території Деснянського району столиці. За інформацією правоохоронців, підозрюваний накинувся на людей із ножем. Троє чоловіків і жінка були свідками конфлікту між дівчиною та чоловіком з іншої компанії. Щоб припинити сварку, вони зробили йому зауваження.

18 жовтня 71-річний чоловік напав на групу дошкільнят і зарізав дитину. Вихователі вивели дітей на прогулянку, коли до них підбіг чоловік із ножем. Життя 5-річного хлопчика, який отримав поранення в груди, врятувати не вдалося.