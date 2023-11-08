Застолье превратилось в резню: в Киеве теща с ножом напала на зятя (фото)

Женщина во время спора нанесла удары ножом, оставила раненого родственника в квартире и вышла из помещения.

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Правоохранители в Киеве задержали женщину, которая тяжело ранила своего зятя. В Facebook пресс-служба полиция сообщила подробности.

Инцидент произошел во время семейного застолья. Между родственниками возник спор из-за бытовых вопросов. Очевидцы вызвали пострадавшему бригаду скорой помощи. После совершенного нападения она ушла из квартиры.

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"Женщина кухонным ножом ударила зятя в живот", — сообщили правоохранители.

Мужчину медики госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением. Участковые офицеры уже через полчаса вместе с оперативными работниками обнаружили и задержали подозреваемую 1970 года рождения неподалеку от места жительства.

Возбуждено уголовное умышленное тяжкое телесное повреждение. Женщине за совершенное нападение грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 июля рецидивист, отсидевший за убийство, напал на отдыхающих в Киеве. Инцидент произошел на территории Деснянского района столицы. По информации правоохранителей, подозреваемый набросился на людей с ножом. Трое мужчин и женщина были свидетелями конфликта между девушкой и мужчиной из другой компании. Чтобы прекратить ссору, они сделали ему замечание.

18 октября 71-летний мужчина напал на группу дошкольников и зарезал ребенка. Воспитатели вывели детей на прогулку, когда к ним подбежал мужчина с ножом. Жизнь 5-летнего мальчика, который получил ранение в грудь, спасти не удалось.