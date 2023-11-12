У Київській області без світла залишилися 8 000 будинків: у ДТЕК назвали причину

Відключення електрики було зафіксовано в Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах столичного регіону.

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У неділю, 12 листопада, у низці населених пунктів Київської області зникло світло у зв'язку з погодними умовами. Про це повідомила компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" у Facebook.

Повідомляється, що через негоду світло зникло в Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах. Загалом у регіоні без електрики залишилися жителі 8 000 будинків.

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Як зазначають у ДТЕК, у Київській області продовжує йти дощ із поривами вітру до 20 метрів на секунду. Згідно з прогнозами синоптиків, такі погодні умови в столичному регіоні зберігатимуться до кінця доби.

Наразі тривають роботи з відновлення подачі електрики. Фахівці перебувають у стані готовності до ліквідації можливих аварій.

"Енергетики працюють у посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", — заявили в компанії.

Нагадаємо, 30 жовтня Збройні сили Російської Федерації обстріляли одну з теплоелектростанцій у Донецькій області. Унаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання, тож мешканці одного з населених пунктів залишилися без світла та води.

Раніше, 19 жовтня, компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" презентувала програмний продукт, який управлятиме графіками відключень електроенергії та забезпечить рівномірне відключення споживачів.