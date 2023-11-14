Найнижчий показник у Європі: МОЗ назвало причину 80% передчасних смертей в Україні

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, йдеться про нездорове харчування, паління, вживання алкогольних напоїв, а також нестачу фізичної активності.

Related video

Причиною понад 80% передчасних смертей в Україні є неінфекційні захворювання. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у себе в Facebook.

За його словами, йдеться про нездорове харчування, куріння, вживання алкогольних напоїв, а також нестачу фізичної активності. Ляшко заявив, що в Україні один із найнижчих показників тривалості життя в Європі. Щоб змінити ситуацію, необхідно уважніше ставитися до свого способу життя, а також раціону.

"Також ми маємо допомогти сформувати здорові звички та прищепити культуру здорового способу життя нашим дітям. Забезпечення здорового та повноцінного харчування дітей у закладах освіти — це великий крок у цьому напрямку", — заявив Віктор Ляшко.

За його словами, з ініціативи Першої леді України Олени Зеленської було вирішено впровадити реформу харчування в закладах освіти. Цією реформою держава займається з 2020 року. З її допомогою у дітей мають сформуватися здорові харчові звички, які дадуть їм змогу уникнути багатьох проблем зі здоров'ям у майбутньому.

Ляшко заявив, що вже вдалося затвердити нові нормативи й регламенти, змінити норми і затвердити Порядок організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

"Для зручності шкіл було розроблено три технологічні моделі організації харчування: кожна обирає зручну для себе модель, покликану забезпечити рівний доступ до якісної їжі для всіх дітей", — ідеться в повідомленні.

За словами Ляшка, вже створюються кулінарні хаби для навчання кухарів-тренерів, які передаватимуть навички колегам у регіонах. Минулого тижня Уряд ухвалив Постанову про запит на приєднання до Коаліції шкільного харчування, що об'єднує понад 90 держав та організацій.

Нагадаємо, що в МОЗ назвали можливу причину спалаху гепатиту у Вінниці. Заступник міністра Ігор Кузін запевняє, що спалах гепатиту А не вийшов за межі Вінницької області. Поява хворих в інших регіонах — звичне сезонне зростання.