Самый низкий показатель в Европе: Минздрав назвал причину 80% преждевременных смертей в Украине

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, речь идет об нездоровом питании, курении, употреблению алкогольных напитков, а также недостатке физической активности.

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Причиной более 80% преждевременных смертей в Украине неинфекционные заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко у себя в Facebook.

По его словам, речь идет об нездоровом питании, курении, употреблению алкогольных напитков, а также недостатке физической активности. Ляшко заявил, что в Украине один из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе. Чтобы изменить ситуацию, необходимо внимательнее относиться к своему образу жизни, а также рациону.

"Также мы должны помочь сформировать здоровые привычки и привить культуру здорового образа жизни нашим детям. Обеспечение здорового и полноценного питания детей в учебных заведениях – это большой шаг в этом направлении", — заявил Виктор Ляшко.

По его словам, по инициативе Первой леди Украины Елены Зеленской было решено внедрить реформу питания в учебных заведениях. Этой реформой государство занимается с 2020 года. С ее помощью у детей должны сформироваться здоровые пищевые привычки, которые позволят им избежать многих проблем со здоровьем в будущем.

Ляшко заявил, что уже удалось утвердить новые нормативы и регламенты, изменить нормы и утвердить Порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха

"Для удобства школ были разработаны три технологических модели организации питания: каждая выбирает удобную для себя модель, призванную обеспечить равный доступ к качественной пище для всех детей", — сказано в сообщении.

По словам Ляшко, уже создаются кулинарные хабы для обучения поваров-тренеров, которые будут передавать навыки коллегам в регионах. На прошлой неделе Правительство приняло Постановление о запросе на присоединение к Коалиции школьного питания, объединяющее более 90 государств и организаций.

Напомним, что в Минздраве назвали возможную причину вспышки гепатита в Виннице. Заместитель министра Игорь Кузин уверяет, что вспышка гепатита А не вышла за пределы Винницкой области. Появление больных в других регионах — привычный сезонный рост.