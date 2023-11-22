Мешканець Рівненщині передав в'язню в колонію замочені в наркотиках шкарпетки

Обвинувачений виготовив ацетильований опій і планував непомітно передати його в’язню Катеринівської колонії. Втім, працівники виправного закладу "унюхали" запах ацетону і передача не потрапила до адресата.

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У Рівненській області судили чоловіка, який вигадав нехитрий спосіб передати наркотики до колонії. Він просочив ними шкарпетки і спробував передати одному із ув'язнених, за що отримав шість років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

У вироку суду йдеться про те, що 31-річний житель Сарн вдома виготовив наркотичний засіб — ацетильований опій і вирішив передати його в’язню колонії.

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"Шляхом замочування у виготовленому наркотичному засобі шкарпеток, здійснив їх просочування наркотичною речовиною, після чого висушив їх та 23 липня 2021 року, перебуваючи в адміністративному приміщенні ДУ "Катеринівська виправна колонія", здійснив передавання передачі на ім’я засудженого", – йдеться в вироку.

"Наркотичні" шкарпетки до адресата не дійшли — працівники колонії під час перевірки відчули різкий запах ацетону від них, а експертиза пізніше встановила, що в елементах одягу містився опій ацетильований масою 0,787 г.

Також обвинувачений попався на крадіжці і торгівлі наркотиками — вони з спільником регулярно продавали ацетильований опій. За один шприц, наповнений речовиною, вони брали 200 грн. Правоохоронці затримали чоловіків у вересні 2021 року.

Суд об'єднав справи і виніс вирок обом спільникам — їм призначено покарання по 6 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Луцьку бармен відмовився від мобілізації після вручення повістки. На суді "ухилянт" визнав свою провину і попросив його "суворо не карати".

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