Житель Ровненской области передал заключенному в колонию замоченные в наркотиках носки

Обвиняемый изготовил ацетилированный опий и планировал незаметно передать его заключенному Катериновской колонии. Впрочем, работники исправительного учреждения "унюхали" запах ацетона и передача не попала к адресату.

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В Ровненской области судили мужчину, который придумал нехитрый способ передать наркотики в колонию. Он пропитал ими носки и попытался передать одному из заключенных, за что получил шесть лет заключения с конфискацией имущества. Об этом говорится в реестре судебных решений.

В приговоре суда говорится о том, что 31-летний житель Сарн дома изготовил наркотическое средство — ацетилированный опий и решил передать его заключенному колонии.

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"Путем замачивания в изготовленном наркотическом средстве носков, осуществил их пропитывание наркотическим веществом, после чего высушил их и 23 июля 2021 года, находясь в административном помещении ГУ "Катериновская исправительная колония", осуществил передачу передачи на имя осужденного", — говорится в приговоре.

"Наркотические" носки до адресата не дошли — работники колонии во время проверки почувствовали резкий запах ацетона от них, а экспертиза позже установила, что в элементах одежды содержался опий ацетилированный массой 0,787 г.

Также обвиняемый попался на краже и торговле наркотиками — они с сообщником регулярно продавали ацетилированный опий. За один шприц, наполненный веществом, они брали 200 грн. Правоохранители задержали мужчин в сентябре 2021 года.

Суд объединил дела и вынес приговор обоим сообщникам — им назначено наказание по 6 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в Луцке бармен отказался от мобилизации после вручения повестки. На суде "уклонист" признал свою вину и попросил его "строго не наказывать".

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