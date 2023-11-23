На Дніпропетровщині патрульні "підкрутили" драгер і заробляли по 17 тисяч грн на водіях (фото)

Група правоохоронців на блокпостах при в’їзді та виїзді з міста Павлоград брала гроші з водіїв автівок, нібито, щоб не притягувати їх до адміністративної відповідальності.

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У Павлограді на Дніпропетровщині патрульні заробляли на водіях, які сумнівалися в своїй тверезості. Для цього правоохоронці використовували необлікований і "підкручений" драгер. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Так, група правоохоронців на блокпостах при в’їзді та виїзді з міста Павлоград брала гроші з водіїв автівок, нібито, щоб не притягувати їх до адміністративної відповідальності.

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Хтось із водіїв поскаржився на копів на "гарячу лінію" Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

"Поліцейські під час перевірки автомобілів на блокпосту деяким водіям пропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння, при цьому використовували драгер, який не стояв на балансі у поліції та завжди показував перевищення допустимої норми. Після пропонували кермувальникам за гроші вирішити питання щодо не складання адміністративних протоколів за порушення ПДР", — повідомили у Департаменті.

Одного з патрульних затримали, коли він отримував 17 000 гривень хабара. Під час обшуків у нього вилучили понад 400 тисяч гривень, 6 тисяч доларів США. Встановлюється походження вилучених коштів.

Правоохоронці продовжують проводити слідчі дії, за результатами яких буде надана правова оцінка іншим поліцейським, причетним до правопорушення.

Затриманому готують оголосити про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 22 листопада нардепу від партії "Слуга народу", члену комітету з антикорупційної політики Андрію Одарченку вручили підозру за спробу дати хабар у біткоїнах голові Держагентства відновлення.

Раніше повідомлялося, що нардепа Лабазюка викрили на хабарництві. Депутата затримали під час передачі відсотка в розмірі 150 тис. доларів за наданий підряд із відбудови зруйнованого моста.