В Україну прийде тимчасове потепління: коли очікувати (карта)

У кінці тижня та на початку наступного варто очікувати на похолодання — у багатьох областях синоптики прогнозують мокрий сніг і сильний вітер, пориви якого можуть досягати 25-30 метрів за секунду.

Related video

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні очікується потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

"24-го листопада в Україні відчутно потепліє, відлига. Температура повітря в денні години підвищиться до +2+9 градусів, на півдні буде +10+14 градусів. Ніч також відсуне морози, +1+3 градуси, на півдні до +6 градусів, лише в східній частині та на подекуди в центральних областях -1-4 градуси", — сказала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що на заході та півночі України пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, на решті території буде без істотних опадів. За прогнозом Діденко, очікується сильний південно-західний вітер.

Погода на 24 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, 24 листопада очікується хмарна погода. У західних, північних і північно-східних областях буде дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території — без істотних опадів. Переважатиме південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, в Україні, крім південних регіонів, пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду, в Карпатах — 25-30 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, на сході — до 6 градусів морозу. Вдень очікується від 1 до 6 градусів тепла, в південній частині — 6-11 градусів. У Карпатах сніжитиме, температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень близько 0.

Прогноз погоди на 24 листопада

Прогноз погоди в Києві й області на 24 листопада

Наталка Діденко зазначила, що в Києві 24 листопада очікується хмарна, волога, вітряна, але тепліша погода. Синоптикиня прогнозує дощ, місцями з мокрим снігом. Уночі стовпчики термометрів покажуть близько нуля, а вдень — до 5 градусів тепла.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що в Київській області 24 листопада буде хмарно та з дощем, вночі місцями з мокрим снігом. Переважатиме південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень — від 1 до 6 градусів тепла, в Києві вночі очікується 0-2 градуси тепла, а вдень — 3-5 градусів.

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища. 24 листопада пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду, оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Коли очікувати на ускладнення погоди

Синоптикиня Діденко розповіла, що в кінці цього тижня та на початку наступного в багатьох областях очікується мокрий сніг і сильний вітер. Із вівторка, 28 листопада, вночі домінуватиме морозна погода.

У ДСНС повідомили, що протягом 26-27 листопада сильні снігопади очікуються в Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях, тоді як у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях — сильний мокрий сніг і дощ, місцями ожеледиця.

"Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Зокрема, значні дощі очікуються в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях і Криму. Також посилення вітру до 17-22 метрів за секунду, місцями до 25 метрів за секунду, очікуються в північних, центральних, південних областях і Криму, тоді як до 25-30 метрів за секунду — в Одеській і Миколаївській областях. Натомість у західних і східних регіонах пориви вітру будуть 15-20 метрів за секунду, а на акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 метрів за секунду, висота хвиль — 20-30 дм, і 30-50 дм — удень 26 та вночі 27 листопада.

Нагадаємо, синоптики розповіли, що в Києві зимою середня температура сезону складе близько 0 градусів. Зокрема, найтепліше буде 6 грудня — 5 градусів тепла.

Раніше метеорологиня Вазіра Мартазінова зазначила, що листопад може бути холоднішим за грудень. Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що в кінці листопада може похолодати.