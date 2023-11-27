Урок літератури в заметах: вчителька з Одеси провела онлайн-лекцію із засніженого автобуса (відео)

Урок для 9-класників провела вчителька з Одеси Марина Червенкова.

Related video

Через замети на Одещині деяким громадянам довелося чекати в заторах на дорогах поки розпогодиться майже добу. Попри стихію, українська вчителька змогла провести онлайн-урок із зарубіжної літератури із заметеного автобуса. Про це повідомила "Сила громад".

Зазначається, що жінка не змогла вчасно потрапити додому і провести урок для своїх учнів.

"20 годин в заметеному автобусі провела вчителька Марина Червенкова, але о 8 ранку був урок зарубіжної літератури", — підписали відео його автори.

Важливо

"Уже в безпеці": з Авдіївки евакуювали вчительку Раїсу Іванівну з кішкою Машею (фото)

У кадрі видно, як вчителька з салону автобуса розповідає дітам про поему Джорджа Байрона "Мазепа".

Користувачі мережі розчулилися відповідальністю вчительки і любов'ю до своєї професії та учнів:

Всі,хто був в транспорті мали змогу підучитися.

Ось це вчитель від Бога. І нічого їй не завадило провести урок.

Не зважаючи ні на малу зарплату, на зневагу з боку суспільства, непослух деяких невихованих учнів, учитель вчить…

Вчителька з великої літери.

В коментарях також зазначили, що Марина Червенкова — вчителька 67-ї школи в Одесі.

"Діти 9 -В дуже вдячні за урок, дякуємо", — написали під дописом батьки учнів.

Нагадаємо, що через негоду на півдні України, почались перепади напруги у електромережі Одеси. Комунальникам довелось відключити кілька котелень, щоб не зламалось обладнання.

Раніше повідомлялося, що на Одещині почало хурделити вдень 26 листопада. Внаслідок поривів вітру та снігу на дорогах сталось майже сотні ДТП.