Купив будинок за $50 млн та не виїжджає: в Офісі генпрокурора розповіли, де проживає Янукович

Експрезидент України Віктор Янукович та його оточення не виїжджає навіть у країни третього світу чи до Африки. Інтерпол відмовився від розшуку цих осіб ще у 2019-2020 роках, розповів прокурор Іван Бабенко.

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Колишній президент України Віктор Янукович з лютого 2014 року проживає в Російській Федерації. Про це повідомив заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора, прокурор Іван Бабенко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Наскільки нам відомо, Янукович після своєї втечі у лютому 2014 року поселився в Росії. Отримав там тимчасовий притулок і проживає в мікрорайоні "Рубльовка" — у селі Барвиха в елітному будинку, який купив приблизно за 50 млн доларів", — сказав Іван Бабенко.

Він зазначив, що на території Росії перебувають колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його експідлеглі — колишній заступник керівника київської міліції Петро Федчук та екскомандир "Беркуту" Сергій Кусюк, зокрема вони навіть служили в силових структурах. Крім цього, у РФ проживають колишній прем'єр-міністр Микола Азаров та колишній генпрокурор Віктор Пшонка. За його даними, колишні керівники СБУ та Міноборони — Олександр Якименко та Павло Лебедєв — в Криму. На тимчасово окупованому півострові перебуває й командир "чорної" роти "Беркута" Дмитро Садовник.

На питання журналістів, чи є можливість дістатися до них через Інтерпол чи на підставі двосторонніх міжнародних угод, Бабенко наголосив, що не зафіксовано випадків, коли Янукович чи інші особи з його кола оточення виїжджали навіть у країни третього світу, до Африки чи в ті, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями.

"Не думаю, що хтось з них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі", — заявив він.

Також Бабенко розповів, що у 2019-2020 роках Інтерпол повідомив про неможливість розшуку цих осіб. Зокрема, Інтерпол посилався на рішення Комісії з контролю файлів, що було ухвалене на 99-й сесії у 2017 році про те, що кримінальні провадження щодо Януковича пов’язані з політичними мотивами.

Нагадаємо, у лютому ЗМІ повідомили, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ розглядала дві кандидатури на посаду "керівника" України після захоплення Києва. Мова йде про колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та експрезидента Віктора Януковича.

У січні російські журналісти розповіли, що у РФ колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, екснардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та колишньому президентові України Віктору Януковичу запропонували сформувати уряд у вигнанні зі своїх громадян.