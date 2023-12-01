"Тисячі ухиляються": нардеп Дмитрук обізвав співробітників ТЦК імпотентами (відео)

Парламентар наголосив на тому, що тисячі молодих чоловіків, яких можна побачити в кол-центрах та нелегальних казино, не потрапляють у поле зору представників центрів комплектування.

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Народний депутат Артем Дмитрук назвав співробітників ТЦК та СП імпотентами, звинувативши їх в тому, що вони не шукають придатних чоловіків, а "кошмарять" ченців та парафіян в монастирях. Відповідну заяву він зробив в stories в Instagram.

З його слів, у представників ТЦК не вистачає сміливості шукати призовників, які підлягають мобілізації, а навідуються до монастирів та храмів. Він обурений цією ситуацією. На відео Дмитрук обізвав військових, завданням яких є оповіщення населення щодо необхідності перебувати на військовому обліку та можливого виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Усі ці імпотенти з ТЦК", – заявив Артем Дмитрук.

Народний депутат наголосив на тому, що тисячі молодих чоловіків, яких можна побачити в кол-центрах та нелегальних казино, не потрапляють у поле зору представників ТЦК. Він закликав співробітників цих установ звернути на увагу на таких громадян.

"В них вистачає сміливості піти тільки до храмів та монастирів", – висловився представник Верховної Ради.

Хто такий Артем Дмитрук

Артем Дмитрук – народний депутат Верховної Ради України IX скликання. Раніше був членом фракції "Слуга народу". Політика виключили з пропрезидентської політсили у листопаді 2021 року. Напередодні депутат звинуватив керівництво політсили у корупції та "моральному розкладанні".

Нардеп відомий й певними скандальним історіями. Так, 5 жовтня його звинуватили у побитті чоловіка, якого сам політик назвав працівником незаконного кол-центру.

Обшуки в Почаївській лаврі УПЦ

Служба безпеки України 30 листопада провела слідчі дії на території Почаївської Успенської лаври УПЦ в Тернопільській області. Правоохоронці зазначають, що клірики в публікаціях поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Пресслужба УПЦ підтвердила інформацію щодо обшуків і додала, що силовики "проводять зачистку" на території лаври.

Нагадаємо, архімандрит ПЦУ 4 вересня заявив, що у Києво-Печерській Лаврі могли працювати російські агенти. За словами теперішнього намісника Києво-Печерської Лаври Авраамія, після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, на території заповідника почали з'являтися люди, які "дивно поводилися".