На Прикарпатті чоловік знайшов тіло немовляти поблизу свого будинку, — поліція

Правоохоронці розшукують матір померлої дитини і звертаються до всіх, кому може бути щось відомо про цей інцидент.

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В Івано-Франківській області в Калуському районі на вулиці виявили тіло немовляти. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

У дописі вказано, що про подію стало відомо 5 грудня. Саме тоді до відділку поліції надійшло повідомлення від жителя села Кропивник про те, що він знайшов поблизу свого будинку тіло новонародженої дитини.

Поліція негайно прибула на місце подій.

"На місце одразу виїхали керівництво, слідчі обласної поліції, співробітники Калуського відділу поліції, ювенальні поліцейські та всі профільні служби. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази. Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті, призначено ще ряд інших експертиз", — йдеться у повідомленні.

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"Знайшла в лісі": 19-річна дівчина принесла в лікарню немовля, приховавши несподівані деталі

Наразі поліцейські встановлюють особу матері дитини та закликають всіх, кому відома будь яка інформація про обставини цієї події, зателефонувати за номером "102". Анонімність гарантують.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження.

"Попередня кваліфікація — ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів)", — зазначили у поліції.

Тим часом у Полтавській області місцеві жителі виявили живе немовля на смітнику. Поліція також опублікувала світлину місцевості, де відшукали дитину. Видно, що обабіч стежини розташовано відразу два сміттєзвалища з різними рештками.

Нагадаємо, що 24 листопада до лікарні в Польщі звернулась 19-річна дівчина з новонародженою дитиною. Дівчина заявила, що знайшла малюка в лісі. Того ж дня медики встановили, що він народився нещодавно. Дитина виявилась здоровою та була направлена у відділення новонароджених.

Натомість у травні 2023 року у лісі на Харківщині знайшли живою дворічну дівчинку. Її помітив один з добровольців-рятівників. Він побачив малечу у високій траві — спершу почув стогін, потім помітив дитину під деревом.