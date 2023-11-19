Лежав серед недоїдків: на Полтавщині виявили немовля на смітнику, — Нацполіція (фото)

Дитину відшукали за 10-20 метрів від житлових будинків, свідчить фото, опубліковане відділом комунікації поліції Полтавської області. Маля лежало на одному з двох смітників між кущами.

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Громадянин виявив живе немовля на смітнику у Полтавській області неподалік від міста Кременчук. Поліція негайно прибула на місце подій, оглянула місцевість та відправила дитину до лікарні. Про деталі ситуації на Полтавщині ідеться у повідомлення пресслужби ГУ Національної поліції у Полтавській області.

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У дописі вказано, що про подію стало відомо 19 листопада о 13 год. Саме тоді до відділку поліції у місті Глобине (за 30 на північ від Кременчука) зателефонував невідомий громадянин.

Зі слів начальника Глобинського відділу №1 Кременчуцького райуправління поліції Сергія Джулая, на місце подій відразу рушили і слідчо-оперативна група, і співробітники ювенальної превенції (запобігають злочинам проти дітей), і експерти, і кінологи, і оперативники, і дільничні офіцери, і медики. На смітнику вони дійсно виявили немовля.

Скільки місяців немовляті, пресслужба Нацполіції не повідомила. Також не опублікували опис речей, які були на дитині, чи інші деталі ситуації. Лише вказано, що стан у дитини — середньої тяжкості. Дитину помістили у карету швидкої допомоги та відправили у перинатальний центр в Кременчуку.

Поліція також опублікувала світлину місцевості, де відшукали дитину. Видно, що обабіч стежини розташовано відразу два сміттєзвалища з різними рештками. Навколо є подекуди кущі. Попереду, на відстані 10-20 метрів, видніються дахи приватних будинків.

Місцевість біля міста Глобине, де відшукали немовля Фото: Нацполіція України

Пресслужба Нацполіції вказала, що будуть шукати особу, яка викинула дитину.

Зазначимо, 3 вересня на Київщині відшукали тіло чотирирічного хлопчика. Дитина зникла напередодні, 2 вересня, розповів Фокус. На пошуки рушили 110 осіб, але врятувати її не вдалось. Натомість у травні 2023 року у лісі на Харківщині знайшли живою дворічну дівчинку. Рятувальники оглянули місцевість навколо будинку, де вона жила — заглянули в колодязі, вигрібні ями, закинуті будинки, водойми навколо. Врешті один з добровольців-помічників побачив її у високій траві — спершу почув стогін, потім помітив дитину під деревом.

Нагадуємо, 17 жовтня у Нацполіції заявили, що вивезли з прифронтових територій Донеччини усіх дітей. 19 листопада стало відомо про повернення в Україну підлітка, якого викрали росіяни весною 2022 року: хлопця вивезли з Маріуполя і рік відмовлялись повернути старшій сестрі.