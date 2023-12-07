Зробили 30 операцій: 8-річний Роман отримав найсильніші опіки під час ракетного удару (відео)

Хлопчик — один із небагатьох, хто вижив після удару по Вінниці 2022 року, його мати теж загинула.

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Восьмирічний Роман Олексів отримав 45% опіків тіла через те, що потрапив під російський ракетний удар по Вінниці. Під час обстрілу загинула його мама. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Німеччині Роману зробили понад 30 операцій, зараз він одужує, відвідує школу, займається танцями та грає на музичних інструментах. Водночас у нього залишаються шрами та рубці.

Хлопчик дістав 45% опіків тіла 14 червня 2022 року, загалом жертвами стали 28 осіб.

"Роман із моєю дружиною були записані до лікаря в клініці "Нейромед", там вони чекали. Якраз у той час був приліт ракет, були вибухи. Після цього дружина моя загинула, а Роман — один із небагатьох, хто вижив після цього удару", — розповів батько дитини Ярослав Олексів.

За його словами, хлопчик протягом року в Дрездені пережив 31 операцію, які спочатку були дуже інтенсивними, робили їх через день.

"Ніхто навіть не давав жодних шансів на те, що він виживе. Ми не знали, чи зможе він ходити, рухатися. Але завдяки їхній роботі, роботі Романа, який докладає надзусиль, робить вправи, розвиває себе, це стало поштовхом до того, що ми повернулися і до танців, і навіть до гри на інструментах", — додав батько.

Роман бере участь у танцювальних і музичних конкурсах.

"Він сильний хлопець і, думаю, питання навіть не в тому, що він пережив, а як він далі триматиметься. Це також дуже важливо. І я сподіваюся, що він далі буде з такою ж силою розвиватися", — сказав він.

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