"Одразу зрозумів, що летить": поранений боєць ЗСУ повз через поле, тікаючи від дронів (фото)

Українець вивіз сім’ю з Києва та мобілізувався, але згодом до війська приєдналась і його дружина. Останні пів року чоловік лікується після поранення та підтримує кохану-військову по відеозв’язку.

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У Національному реабілітаційному центрі "Незламні" розповіли історію захисника, який воював під Бахмутом та вже пів року бореться за своє життя. Про це відомо з публікації організації у соцмережах.

46-річний В’ячеслав Александров — родом з Кривого Рогу, але останні роки перед початком повномасштабної війни жив у Києві. Він працював бригадиром у будівельній компанії.

"Щойно почалася велика війна він вивіз зі столиці доньку та дружину, а сам пішов у військкомат", — передали у реабілітаційному центрі.

Так Александров потрапив у лави 17 окремої танкової Криворізької бригади.

Поки він воював, його дружина Світлана займалась волонтерством — готувала для захисників. Проте згодом, через сім місяців після мобілізації чоловіка, вона вирішила теж доєднатись до ЗСУ і стала військовою кухаркою.

"Я спокійно відреагував на це, бо спершу вона підтримала мене, а чому тоді я не можу підтримати свою дружину? Я знаю, що це її рішення — правильне", — розповів Александров.

Майже рік подружжя разом провело на передовій, але в різних підрозділах і на різних напрямах.

9 червня цього року Александров разом з побратимами потрапив під мінометний вогонь ЗС РФ. Це сталося під час захоплення позицій на Бахмутському напрямі.

"Я почув свист, відразу зрозумів, що летить міна. Встигнув лише крикнути: "Лягай!". Пролунав вибух і я відчув удар в руку та ногу", — згадав він.

Захисник наклав собі турнікет на уражену ногу. Після цього він був змушений кілька кілометрів повзти через поле до точки евакуації. В цей час чоловіка атакували з дрона. Жоден з боєприпасів не влучив у ціль.

Александров вибрався живим, але турнікет пробув на його кінцівці надто довго. Чоловік втратив ногу, а поранена рука опинилась під загрозою ампутації.

Фото В"ячеслава Александрова Фото: Національний реабілітаційний центр «Незламні»

"Аби захисник вижив, медикам на кілька тижнів довелося ввести його в стан штучної коми", — зазначили у реабілітаційному центрі.

Воїн проходить лікування вже пів року. За цей час хірургам вдалося побороти інфекцію в його нозі та видалити осколок з руки. Проте врятована рука перестала рухатись.

"М’язи геть не працюють", — пояснили в організації.

Через проблеми з рукою Александрову не можуть встановити протез ноги, адже перші кроки він має робити на милицях за допомогою рук. Нині з ним щодня займаються спеціалісти, і це дає свої результати. Функції неслухняної кінцівки вдалося відновити вже на 30%. Зараз захисник може тримати легкі предмети.

Дружина військового служить на Запорізькому напрямі та бачиться з чоловіком лише через екран — по відеозв’язку.

Фото В"ячеслава Александрова та дружини Світлани Фото: Національний реабілітаційний центр «Незламні»

"Звісно, я за неї переживаю, але я впевнений, що все буде добре", — заявив воїн.

Нагадаємо, бійці штурмового полку "Цунамі" ОШБр Нацполіції "Лють" показали кадри евакуації пораненого воїна з поля бою.

Український військовий повернувся до побратимів, коли його вважали мертвим. Чоловік понад дві доби блукав лісом та вижив завдяки хробакам у ранах.