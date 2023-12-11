Незаконно привласнив аеропорт: ексмеру Одеси Костусєву обрали запобіжний захід

Олексія Костусєва підозрюють у тому, що він разом зі спільниками незаконно заволодів майном аеропорту і завдав державі збитків на 2,5 мільярда гривень.

Related video

У понеділок, 11 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса". Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

Йдеться про колишнього мера Одеси. У відомстві зазначили, що підозрюваний входить в групу осіб, яка привласнила майно аеропорту, а також 2,5 мільярда гривень доходу від його функціонування. Ексголові міста обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання підозрюваного та доставлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу", — ідеться в заяві.

У САП не називають імені підозрюваного, проте "Уніан" пише, що ним є Олексій Костусєв.

Справа про незаконне заволодіння майном аеропорту: що відомо

У серпні 2023 року в САП повідомили про викриття схеми незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, серед яких колишній одеський мер, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два підприємці.

За інформацією слідства, згадані особи розробили та реалізували злочинну схему, внаслідок якої майновий комплекс аеропорту перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

За підсумком місто повністю втратило контроль над об'єктом і перестало отримувати від нього прибуток. Місцевому бюджету було завдано збитків на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень. З них 118 мільйонів становила вартість об'єкта, решта — незаконно привласнені доходи.

Що говорить ексмер Одеси

На момент публікації новини Олексій Костусєв ніяк не відреагував на рішення суду. Він також не коментував висунуту йому підозру.

НАБУ 12 жовтня оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, підозрюваного в причетності до заволодіння майном аеропорту. Його розшукують у зв'язку з підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтею 191 частиною 5 і статтею 366 частиною 2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 грудня суд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача Збройних сил України Олегу Тимченку, який подарував помічнику генерала Валерія Залужного Геннадію Частякову гранати.