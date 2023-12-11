Незаконно привласнив аеропорт: ексмеру Одеси Костусєву обрали запобіжний захід
Олексія Костусєва підозрюють у тому, що він разом зі спільниками незаконно заволодів майном аеропорту і завдав державі збитків на 2,5 мільярда гривень.
У понеділок, 11 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса". Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.
Йдеться про колишнього мера Одеси. У відомстві зазначили, що підозрюваний входить в групу осіб, яка привласнила майно аеропорту, а також 2,5 мільярда гривень доходу від його функціонування. Ексголові міста обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Після затримання підозрюваного та доставлення до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу", — ідеться в заяві.
У САП не називають імені підозрюваного, проте "Уніан" пише, що ним є Олексій Костусєв.
Справа про незаконне заволодіння майном аеропорту: що відомо
У серпні 2023 року в САП повідомили про викриття схеми незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, серед яких колишній одеський мер, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два підприємці.
За інформацією слідства, згадані особи розробили та реалізували злочинну схему, внаслідок якої майновий комплекс аеропорту перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.
За підсумком місто повністю втратило контроль над об'єктом і перестало отримувати від нього прибуток. Місцевому бюджету було завдано збитків на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень. З них 118 мільйонів становила вартість об'єкта, решта — незаконно привласнені доходи.
Що говорить ексмер Одеси
На момент публікації новини Олексій Костусєв ніяк не відреагував на рішення суду. Він також не коментував висунуту йому підозру.
НАБУ 12 жовтня оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, підозрюваного в причетності до заволодіння майном аеропорту. Його розшукують у зв'язку з підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтею 191 частиною 5 і статтею 366 частиною 2 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 11 грудня суд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача Збройних сил України Олегу Тимченку, який подарував помічнику генерала Валерія Залужного Геннадію Частякову гранати.