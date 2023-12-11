Загибель помічника Залужного: суд обрав запобіжний захід полковнику Тимченку

За даними журналістів, суд розглянув апеляцію у справі загибелі Геннадія Частякова. Помічник головнокомандувача загинув унаслідок вибуху гранати під час святкування свого дня народження.

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Суд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача Збройних сил України Олегу Тимченку. Він подарував помічнику генерала Валерія Залужного Геннадію Частякову гранати, що стали причиною його загибелі. Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Як зазначають журналісти, раніше спецпрокуратура заявила, що оскаржуватиме рішення суду про відмову в обранні запобіжного заходу. Розгляд апеляції відбувся 4 грудня.

"За підсумком засідання підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", — повідомило джерело.

Загибель Геннадія Частякова: що відомо

Нагадаємо, 6 листопада ЗМІ повідомили, що в селі Чайки Київської області вибухнула граната, внаслідок чого загинув військовослужбовець. Прессекретар МВС Мар'яна Рева зазначила, що трагедія сталася внаслідок необережного поводження з боєприпасами.

Пізніше стало відомо, що йдеться про 39-річного Геннадія Частякова, який працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Поранення також отримав його 13-річний син Гліб.

Бойові гранати, знайдені у Тимченка Фото: УНІАН

Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на правоохоронців зазначив, що помічнику Валерія Залужного презентували на день народження "подарунковий набір", до якого входили гранати. Подарунок імениннику вручив його колега полковник Олег Тимченко.

Фото з місця загибелі Частякова Фото: Украинская правда

Справою про загибель Геннадія Частякова зайнялося Державне бюро розслідувань.