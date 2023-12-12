Проти 9 із 10: росЗМІ дізналися справжні результати опитування про війну серед росіян (інфографіка)

За інформацією розслідувачів, якщо відкинути всі "накручені" голоси — виходить, що за припинення війни в Україні виступають 97% опитаних. Загалом участь у голосуванні взяли трохи більше ніж 175 тисяч росіян.

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Російське видання "Новая газета" провело анонімне опитування в Telegram-каналі, де жителі РФ змогли висловити свою думку — вони за чи проти війни. За результатами голосування, більшість проголосували за завершення бойових дій. Про це стало відомо з результатів голосування.

Як стало відомо за результатами опитування, 59% проголосували за мир, 41% — за продовження війни.

Опитування серед росіян

Як зазначили в російському виданні "Новая газета", за підсумками першого дня голосування 33% опитаних проголосували за продовження війни, а 66% — за мир.

Опитування серед росіян

Аналіз опитування від проєкту Vox-Harbor

Крім того, результати опитування проаналізували в проєкті Vox-Harbor.

"Боти в опитуванні "Новой газеты" голосують за продовження війни. Ми дізналися справжній результат. Опитування "Новой" містить лише два варіанти відповіді: за продовження і за припинення війни. Наразі за припинення нібито виступають 59% опитаних, а за продовження 41%. Однак ці показники — результат голосування ботів", — ідеться в проєкті.

Як з'ясували дослідники з проєкту Vox-Harbor, що досліджує маніпуляції громадською думкою в Телеграмі, насправді, за вирахуванням голосів ботів, за припинення війни виступають 93,3% учасників опитування (понад 97 тисяч осіб), за продовження — 6,7% (6 517 осіб).

Накрутки видно на графіку приросту голосів. Під час відсутності значущих репостів опитування голоси за продовження війни раптово починали різко і рівномірно зростати, після чого спадали нанівець. Ба більше, таке зростання починалося, зокрема, о 5 ранку.

Для виявлення накруток учасники проєкту збирали значення результатів голосування (точки) приблизно кожні 5 хвилин. За зібраними точками було побудовано графік відповіді на опитування і спробували вивчити його на наявність аномалій. Із графіка було взято два часові проміжки: 16:00 — 22:00 і 04:00 — 12:00 (UTC).

Дослідження опитування

"Розподіл тут найбільше схожий на рівномірний, що свідчить про наявність штучної накрутки. Зазначимо, що в районі цього часового відрізка не було жодних значущих репостів або згадок, які могли б зробити хоч якийсь помітний внесок у результат (за винятком репостів, розглянутих вище)", — ідеться в джерелі.

Дослідження опитування

Для варіанту "за продовження" на графіку різкий сплеск активності, що почався о 05:17 і продовжився до 10:12. Зауважимо, що сам графік за цей період можна розділити на 6 майже прямих ліній: 05:17 — 06:09, 06:09 — 07:00, 07:05 — 07:41, 07:46 — 08:12, 08:12 — 08:22 і 08:22 — 10:12.

Як пояснили в проєкті, для кожного інтервалу на графіку приросту голосів видно майже рівні значення.

"Подібний розподіл ніяк не може відповідати розподілу Пуассона, отже є штучним. Крім того, за вказаний відрізок часу не було жодних значущих репостів чи згадок", — ідеться в повідомленні.

Так, якщо відкинути всі штучні голоси методом аппрокісмації, отримуємо, що на момент 12.12.23 15:00 UTC реальні результати голосування такі:

Війну треба продовжувати. Потрібна перемога: 6 517 (6,7%);

Війну треба зупиняти. Потрібен мир: 97 214 (93,3%).

Нагадаємо, раніше результати опитування показали, що більшість росіян готові підтримати Володимира Путіна, якщо він оголосить про закінчення воєнних дій, але за умови збереження нових територій.

Також "Левада Центр" опублікував підсумки опитування, які вказують на те, що більшість опитаних росіян заявили, що вони підтримали б ідею закінчити війну в Україні найближчим часом.