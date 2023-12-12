Против 9 из 10: росСМИ узнали настоящие результаты опроса о войне среди россиян (инфографика)

По информации расследователей, если отбросить все "накрученные" голоса – получается, что за прекращение войны в Украине выступают 97% опрошенных. Всего участие в голосовании взяли чуть более 175 тысяч россиян.

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Российское издание "Новая газета" провело анонимный опрос в Telegram-канале, где жители РФ смогли высказать свое мнение — они за или против войны. По результам голосования, большинство проголосовали за завершение боевых действий. Об этом стало известно из результатов голосования.

Как стало известно по результатам опроса, 59% проголосовали за мир, 41% — за продолжение войны.

Опрос среди россиян

Как указали в российском издании "Новая газета", по итогам первого дня голосования 33% опрошенных проголосовали за продолжение войны, а 66% — за мир.

Опрос среди россиян

Анализ опроса от проекта Vox-Harbor

Кроме того, результаты опроса проанализировали в проекте Vox-Harbor.

"Боты в опросе "Новой газеты" голосуют за продолжение войны. Мы узнали настоящий результат. Опрос "Новой" содержит всего два варианта ответа: за продолжение и за прекращение войны. Сейчас за прекращение якобы выступают 59% опрошенных, а за продолжение 41%. Однако эти показатели – результат голосования ботов", — говорится в проекте.

Как выяснили исследователи из проекта Vox-Harbor, исследующего манипуляции общественным мнением в Телеграме, в действительности, за вычетом голосов ботов, за прекращение войны выступают 93,3% участников опроса (более 97 тысяч человек), за продолжение – 6,7% (6517 человек).

Накрутки видны на графике прироста голосов. Во время отсутствия значимых репостов опроса голоса за продолжение войны внезапно начинали резко и равномерно расти, после чего спадали на нет. Более того, такой рост начинался в том числе в 5 утра.

Для выявления накруток участники проекта собирали значения результатов голосования (точки) примерно каждые 5 минут. По собранным точкам был построен график ответа на опрос и попытаться изучить его на наличие аномалий. Из графика были взяты два временных промежутка: 16:00 — 22:00 и 04:00 — 12:00 (UTC).

Исследование опроса

"Распределение здесь больше всего похоже на равномерное, что свидетельствует о наличии искусственной накрутки. Отметим, что в районе данного временного отрезка не было никаких значимых репостов или упоминаний, которые могли бы внести сколь-нибудь заметный вклад в результат (за исключением репостов рассмотренных выше)", — говорится в источнике.

Исследование опроса

Для вариант "за продолжение" на графике резкий всплеск активности, начавшийся в 05:17 и продолжившийся до 10:12. Заметим, что сам график за этот период можно разделить на 6 почти прямых линий: 05:17 — 06:09, 06:09 — 07:00, 07:05 — 07:41, 07:46 — 08:12, 08:12 — 08:22 и 08:22 — 10:12

Как объяснили в проекте, для каждого интервала на графике прироста голосов видно почти ровные значения.

"Подобное распределение никак не может соответствовать распределению Пуассона, следовательно является искусственным. Кроме того, за указанный отрезок времени не было никаких значимых репостов или упоминаний", — говорится в сообщении.

Так, если отбросить все искусственные голоса, методом аппрокисмации получаем, что на момент 12.12.23 15:00 UTC реальные результаты голосвания следующие:

Войну надо продолжать. Нужна победа: 6517 (6.7%);

Войну надо останавливать. Нужен мир: 97214 (93.3%).

Напомним, ранее результаты опроса показали, что большинство россиян готовы поддержать Владимира Путина, если он объявит об окончании военных действий, но при условии сохранения новых территорий.

Также "Левада Центр" опубликовал итоги опроса, которые указывают на то, что большинство опрошенных россиян заявили, что они поддержали бы идею закончить войну в Украине в ближайшее время.